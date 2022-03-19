快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起逐日回暖 吳德榮：下周二又有鋒面到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天北舒適南微熱、早晚涼。本報資料照
今天北舒適南微熱、早晚涼。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一逐日回暖；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北舒適南微熱、早晚涼；北部14至28度，中部15至31度，南部19至33度，東部17至30度。

下周二、周三鋒面逐漸接近並通過，大氣不穩定，仍有激發「春雷」的機率，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣；北部轉涼，其他各地氣溫略降。下周四白天起鋒面遠離，降雨趨緩、氣溫漸回升。

吳德榮表示，下周五至周六各地多雲時晴，逐日回暖；因另一波鋒面逐漸接近，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨的機率；下周六晚起至28日鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣。但為第7至第10天的模擬，已接近理論的極限，故各國模式差異大、且不斷調整；顯示其「不確定性」，需繼續觀察更新的資料。

吳德榮 中央大學

延伸閱讀

濃霧特報 吳德榮：今晚鋒面接近有雨明轉涼

明晚轉有雨 吳德榮：有春雷及較大雨勢發生機率

高溫上看32度 吳德榮：周四下午起鋒面接近有雨

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

相關新聞

影／缺蛋後雞肉恐也短缺？ 陳吉仲保證「供應沒問題」

繼雞蛋缺貨之後，如今受到美國禽流感疫情，及新冠疫情航運等影響，又傳出國肉雞肉也短缺？目前白肉雞產地價每公斤32元為史上最...

「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花...

竹市動物園食物森林收成囉 園方開課邀親子替動物加菜

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，邀請大...

天氣濕熱分泌物變豆腐渣 當心陰道炎找上身

春分時節氣候潮濕悶熱，女性陰道感染黴菌患者也大增，可能出現類似豆腐渣狀分泌物、搔癢難耐，婦產科醫師王呈瑋除呼籲儘快就醫，...

68歲開朗阿公性情大變 就醫發現罹患巴金森氏症

花蓮68歲林姓阿公原本總是笑咪咪，近來經常面無表情，家人誤以為阿公有心事，就醫才發現罹患巴金森氏症。門諾醫院指出，長輩若...

「撲克臉」非臉臭 醫師提醒手抖面僵可能是巴金森氏症

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。