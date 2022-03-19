今起逐日回暖 吳德榮：下周二又有鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一逐日回暖；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北舒適南微熱、早晚涼；北部14至28度，中部15至31度，南部19至33度，東部17至30度。

下周二、周三鋒面逐漸接近並通過，大氣不穩定，仍有激發「春雷」的機率，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣；北部轉涼，其他各地氣溫略降。下周四白天起鋒面遠離，降雨趨緩、氣溫漸回升。

吳德榮表示，下周五至周六各地多雲時晴，逐日回暖；因另一波鋒面逐漸接近，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨的機率；下周六晚起至28日鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣。但為第7至第10天的模擬，已接近理論的極限，故各國模式差異大、且不斷調整；顯示其「不確定性」，需繼續觀察更新的資料。