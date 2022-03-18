什麼是「番」？故宮展出清帝國文獻裡的台灣原住民

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
清謝遂職貢圖。圖/故宮提供
清謝遂職貢圖。圖/故宮提供

「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年）清帝國將台灣「納入版圖」，並將台灣人分成「民」（來自中國的墾殖者）、「番」（原來就居住在台灣的土著），國立故宮博物院典藏的清帝國文獻，便留下不少關於台灣之「番」的記載與描寫。明天起，故宮推出「什麼是『番』－清帝國文獻裡的臺灣原住民族」特展，除釐清文獻中的「番」所表示的意義及意識形態，更可觀察清帝國文獻如何傳達台灣原住民族的形象。

故宮指出，特展分為「身分與族群」及「想像與獵奇」兩大單元。身分與族群單元，爬梳「番」、「熟番」、「生番」與「化番」等詞彙的指涉，呈現清帝國如何依據納稅與否及統治邊界之內外，將「番」再加以分類，成為具法律意義的身分界定，例如《皇清職貢圖》中繪製的類民族誌圖像，台灣原住民族被依地名與身分分類，顯見清帝國對於原住民族的族群分類，與現在的認知相當不同。

第二單元「想像與獵奇」，則透過各式文獻，反映清帝國對台灣原住民族的意識形態偏見，以異者獵奇眼光與想像，所呈現的兩極化描述，將原住民族比喻為遠古社會與世無爭的「無懷、葛天之民」，卻又從文化自我中心主義將原住民族貶抑為未開化的野蠻人。

而這些極端想像，更讓清帝國自詡對台灣原住民族有「文明教化」的責任，透過設置「土番社學」，教授原住民兒童儒學與漢字，甚或邀集部落領袖渡海參與帝國的軍事操演、聖壽、八旬盛典等大型活動，向帝王呈現「聖化」展演成果。其帝國心態在在呈現於上諭、實錄與奏摺等檔案當中。

此外，這次除了展出各種檔案、文獻，對於這些充滿歷史時代的侷限與偏見的文字，故宮也配合展覽，邀集國立政治大學民族學研究所、國立清華大學台灣文學研究所、國立台灣文學館號召進行逆寫、共筆，讓當代的解讀與詮釋可以與這些歷史文獻進行對話。

原住民 國立故宮博物院 台灣文學

延伸閱讀

到屏東文化交流 貝里斯駐台大使：回家的感覺

竹縣修原鄉建管辦法 私設通路免附同意書獲內政部核定

吳介祥／讓世界看見台灣：故宮作為一種國家符號的文化外交

台中歌劇院平珩說舞 推原住民舞和樂

相關新聞

花蓮外海20:50規模4.7地震 最大震度2級、多處有感

地牛翻身。中央氣象局地震報告指出，今天晚間8時50分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ，位於台灣...

長榮總座：疫後機票「肯定漲」 樂觀看下半年航班

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕儀式。對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提...

黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍

彰化縣社頭鄉有賞花秘境!社頭鄉觀光產業文創協會今明兩天在高鐵下方賞花新秘境舉辦黃花風鈴木市集，風鈴木旁還有魚池，讓人驚豔...

花都彰化花季熱鬧開跑 竹塘鄉木棉花道拍照無障礙　

又是繁花似錦的春天，「花都」彰化縣明天起多項賞花系列活動起跑，縣政府和竹塘鄉公所今天聯袂揭開2022竹塘鄉水神傳說木棉花...

全台捷運都慘虧 地方政府卻搶蓋 原來看上「大水庫」

捷運環狀線第一階段、淡海輕軌藍海線、台中綠線去年陸續通車，今年高雄環狀輕軌第二階段、安坑輕軌等也將完工，基隆、新竹、彰化、台南也紛紛向中央爭取興建捷運路網。然而，全台5家捷運公司都陷入虧損狀態，為何縣市政府無視捷運公司虧錢，仍積極爭取捷運路網？

什麼是「番」？故宮展出清帝國文獻裡的台灣原住民

「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年）清帝國將台灣「納入版圖」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。