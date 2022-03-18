醫籲別錯認生長痛 小心兒童風濕性關節炎上身

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣1名12歲男童因關節處腫痛，需吃止痛藥緩解，就醫確診為兒童風濕性關節炎醫師提醒，兒童風濕性關節炎症狀與生長痛相似，若未及早發現治療，恐致關節永久損傷變形。

苗栗縣大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民今天透過新聞稿表示，這名12歲男童生病發燒2天後，突然出現雙腳膝蓋及阿基里斯腱等關節處疼痛，退燒後，關節腫痛症狀不僅沒改善，反而越來越嚴重，甚至影響日常行走，需要吃止痛藥才能緩解，就診檢查為兒童風濕性關節炎，以藥物治療後恢復良好。

林哲民指出，兒童風濕性關節炎是16歲以下孩童最常見的風濕疾病，通常會造成慢性關節發炎，並產生紅、腫、熱、痛等症狀，或是關節活動受到限制，不少民眾會誤以為是小孩常見生長痛，若輕忽，未及早治療，可能導致關節永久損傷變形，甚至引起更嚴重併發症。

林哲民提到，兒童風濕性關節炎是自身抗體與防禦細胞去攻擊關節內的組織而造成的疾病，原因目前不明，但根據研究報告指出，基因影響及環境感染都是可能主要因素，典型症狀包含單一或多處關節腫痛發熱、關節積水、活動受影響，且合併發燒或紅疹出現，可透過理學檢查或抽血檢驗鑑別診斷。

醫師提醒家長，多留意孩童狀況，如有出現症狀或異常時，務必盡早就醫，若確診為兒童風濕性關節炎，目前可透過藥物治療改善症狀，提升病人的生活品質。

關節炎 醫師 發燒

延伸閱讀

孩子關節痛不一定是生長痛 小心是風濕性關節炎搗亂

日本製比較好？ 六旬腎臟病患吃日本止痛藥險洗腎

【重磅快評】吳釗燮國防部長上身 外交當副業？

春天好運上身TOP3：巨蟹遇適合對象 第一名名利雙收大有機會

相關新聞

花蓮外海20:50規模4.7地震 最大震度2級、多處有感

地牛翻身。中央氣象局地震報告指出，今天晚間8時50分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ，位於台灣...

長榮總座：疫後機票「肯定漲」 樂觀看下半年航班

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕儀式。對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提...

黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍

彰化縣社頭鄉有賞花秘境!社頭鄉觀光產業文創協會今明兩天在高鐵下方賞花新秘境舉辦黃花風鈴木市集，風鈴木旁還有魚池，讓人驚豔...

花都彰化花季熱鬧開跑 竹塘鄉木棉花道拍照無障礙　

又是繁花似錦的春天，「花都」彰化縣明天起多項賞花系列活動起跑，縣政府和竹塘鄉公所今天聯袂揭開2022竹塘鄉水神傳說木棉花...

全台捷運都慘虧 地方政府卻搶蓋 原來看上「大水庫」

捷運環狀線第一階段、淡海輕軌藍海線、台中綠線去年陸續通車，今年高雄環狀輕軌第二階段、安坑輕軌等也將完工，基隆、新竹、彰化、台南也紛紛向中央爭取興建捷運路網。然而，全台5家捷運公司都陷入虧損狀態，為何縣市政府無視捷運公司虧錢，仍積極爭取捷運路網？

什麼是「番」？故宮展出清帝國文獻裡的台灣原住民

「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年）清帝國將台灣「納入版圖」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。