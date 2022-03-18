長榮總座：疫後機票「肯定漲」 樂觀看下半年航班

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕儀式。對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提出檢疫「753」，長榮航空總經理孫嘉明說樂觀看待，不過他也說，疫後機票肯定會漲價。

孫嘉明接受媒體聯訪時說，疫情前每周兩班飛青森，有賞櫻或是賞楓期間，最多一周五班，旅客相當踴躍，都有八、九成。疫後有跟青森縣密切研議，會有包機規畫，國人出國回來不需要隔離的話，隨時可以啟動定期航班。

媒體好奇目前商務客訂位狀況，孫嘉明說商務客來還是要隔離十天，從航班觀察，尤其是北美，沒有很明顯增加趨勢，隔離期間太長是主要原因，商務客來台洽公都是兩、三天的公務行程，如果要隔離十天，對商務客來講沒那麼有意願。

至於疫後機票會不會調漲，孫嘉明說，疫情就算過了，也是要維持防疫做法，包含清消、機場作業等，成本都是增加的，現在油價很高，尤其烏俄戰爭後所有成本都在漲，包含原物料，票價肯定會漲，但跟疫情前比，差多少還在精算。飛得愈遠油耗愈高，會增加比較多，航程愈遠成本愈高。

對於是否看好下年疫情會大規模復飛？孫嘉明說，航線規畫配合指揮中心，公司也很關注。針對七五三計畫，如果真的這樣走，對下半年航班會樂觀看待，不過恢復幾程要看航線，會根據需求做滾動式檢討，需求有了就會盡快恢復。

貨運部分，孫嘉明說，比較大變數除了烏俄戰爭外，疫情也是關注重點，像是最近香港疫情嚴重，影響到出口貨量，香港貨都從華南來，因為疫情，當地司機比較缺，確實有影響，不過好的是，東南亞去年疫情比較嚴重有封城，但今年採比較開放模式，會有互補的效果。

不過他說，不會轉型成純貨運，會看客貨比。有跟董事會提案，三架客機改貨機載貨。一架貨機改裝平均要三個月，現在是八架，加起來有11架。疫後所有客艙載貨的飛機，都會恢復載客。