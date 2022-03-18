守護孕婦兒少口腔健康 3/21至4/11看牙醫免掛號費

響應3月20日為世界口腔健康日，衛福部與牙醫師全聯會合作，3月21日至4月11日間，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年到全台1050家指定牙醫院所看診，可享免掛號費。

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會今天舉辦「疫情齲緩，健康添氟」記者會。牙醫師全聯會理事長陳建志表示，3月20日是世界口腔健康日，象徵人類有32顆牙齒、0蛀牙的目標。

台灣民眾口腔健康狀況有待加強，12歲以下兒童齲蝕指數（DMFT）於1990年曾高達4.95顆，經多年口腔健康措施推動下，2020年降至2.01顆，但仍比2015年全球平均值1.86顆還高。

陳建志提到，蛀牙4大原因包含有牙齒、吃東西、口內有致齲菌，以及細菌停留時間長；有研究顯示，7成幼兒的致齲菌是來自媽媽，故媽媽的口腔衛生與孩子一樣重要。

牙醫師全聯會口腔衛生委員會主委黃明裕也分析，蛀牙是多重因素造成，甜食與精緻澱粉等醣類是重要原因，因口內細菌會分解醣產生酸，會腐蝕牙齒造成蛀牙。他建議，改善口腔健康除了加強清潔外，也要從飲食著手，包含減糖、多吃高鈣與含氟食物。

牙醫師全聯會口腔衛生委員會委員林建宏也說明正確刷牙方式，使用小刷頭牙刷、採貝氏刷牙法，使用含氟1000ppm以上的牙膏，牙膏只要擠豌豆大小即可。

林建宏提醒，在刷牙過程中不須漱口，最後漱口也要減量，不需要完全將牙膏泡沫漱口漱掉，殘留些許在牙齒表面，維持口內氟離子濃度，更有益口腔健康。

牙醫師全聯會口腔衛生委員會副主委黃耀慧也提醒，成人牙周病盛行率高達80.48%，且受COVID-19疫情影響，易忽略口腔保健，呼籲無論大人小孩都要注意口腔健康照顧。

為守護孕婦與兒少口腔健康，自3月21日至4月11日間，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年到全台1050家指定牙醫院所看診，可享免掛號費。衛福部提醒，前往前請先電話確認預約，節省等候時間。

另衛福部與牙醫師全聯會也舉辦口腔健康打卡保衛戰活動，結合每天刷牙打卡任務及輪盤遊戲，建立富有趣味及教育意義的數位互動平台，讓民眾養成正確潔牙習慣。