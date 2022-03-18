爬樓梯容易累、頭暈臉蒼白 63歲女竟檢查出大腸癌

體力變差、臉色蒼白，小心可能是大腸癌。書田診所家醫科主任醫師何一成表示，年輕女性容易貧血，但如果停經後仍然出現缺鐵性貧血，就要注意其他慢性出血原因，包括腸胃道慢性出血、肝腎慢性病或飲食不均衡等，呼籲民眾應定期健康檢查。

一名63歲女性，近期發現爬樓梯、運動時，體力明顯變差，不僅容易累、也會頭暈、臉色蒼白，就醫檢查發現血紅素偏低，經過鐵質檢驗確定為缺鐵性貧血。後續檢查糞便潛血陽性，代表腸胃道有出血，近一步內視鏡檢查，發現升結腸處有腫瘤，切片檢驗證實為大腸癌，所幸仍是早期階段，經手術治療，已獲得控制。

何一成指出，年輕女性容易出現缺鐵性貧血，因月經期會失血，因此常有輕微貧血；但停經後女性若有缺鐵性貧血，就要檢查其他慢性出血原因，較常見原因有腸胃道慢性出血、患有肝腎慢性病，或是飲食不均衡等造成。

何一成說，腸道慢性出血原因很多，從大腸息肉形成，到轉化為惡性腫瘤，可能長達5至10年，建議50歲以上未滿75歲民眾，每兩年做一次免費大腸糞便潛血檢查，若有家族病史，可提前至40歲檢查。

為何體力差、頭暈、臉色蒼白也跟大腸癌有關？何一成說，大腸癌有許多症狀，若因慢性失血導致貧血，會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀。其他常見症狀有排便習慣改變、不明原因體重減輕、解不乾淨的感覺、腹瀉便秘輪流出現等。

何一成提醒，長期貧血會使得血紅素持續下降，會影響免疫力、心臟功能等，應積極找出導致貧血原因加以治療。非疾病引起的缺鐵性貧血給予鐵質補充劑治療後，貧血與症狀會逐漸改善，但貧血種類多，治療方式不同，貧血患者切勿自行服用鐵劑，以免體內鐵過多反而有害健康。