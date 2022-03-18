限時3天「買餐送堡」 漢堡王吃華堡蓋大樓、拿購物金

主打火烤牛肉的漢堡王，經典招牌華堡在全球銷售亮眼，漢堡王台灣更創造超過235萬顆華堡年銷量，相當於230座101大樓、平均每分鐘賣出約4.5顆。為歡慶超狂銷售紀錄，漢堡王號召全民「吃華堡蓋大樓」，即日起至3月25日，於漢堡王粉絲團分享、標註好友、留言蓋樓，即可抽購物金。

此外，漢堡王台灣獨創每月26日為「華堡日」，3月華堡日「買餐送堡」加碼延長為3天，自3月26日至28日，凡於門市或線上買指定華堡系列套餐並出示截圖、輸入專屬優惠碼，就送原味華堡乙顆。3月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼、同享免費華堡乙顆優惠，加碼再抽華堡兌換券。

即日起至3月25日，只要在漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，分享今年吃了幾顆華堡並標註2位好友留言蓋樓，每蓋出100樓，漢堡王即會送出100元購物金（如100樓抽1位，200樓抽2位），獲獎粉絲都各可獲得100元購物金，華堡樓疊越高，得到購物金也會機會越多。

漢堡王還有「國王出任務」活動，3月22日至4月30日，豪點王會員透過漢堡王Line官方帳號，邀請指定數量的好友加入豪點王會員，即可完成任務拿優惠；邀請3位好友成功加入新會員可獲得小薯乙份，邀請6位再獲得四塊雞塊乙份，邀請10位以上再得原味華堡乙顆等免費商品兌換券。