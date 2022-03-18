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黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍
彰化縣社頭鄉有賞花秘境!社頭鄉觀光產業文創協會今明兩天在高鐵下方賞花新秘境舉辦黃花風鈴木市集，風鈴木旁還有魚池，讓人驚豔，彰化縣長王惠美說，社頭鄉有三多「芭樂多、織襪多、董事長多」，大家可以來賞花，吃芭樂買織襪，欣賞彰化之美。
王惠美說，社頭鄉在前鄉長蕭如意議員、現任鄉長劉錦昌努力下在水源路、鴻門巷路口高鐵下方種植長達3百公尺的黃花風鈴木，讓大家可以欣賞到「數大便是美」的美景，此次社頭觀光產業文創協會再透過點線面串聯，在花季也藉由觀光工廠聚落把社頭地方產業行銷出去。
社頭觀光產業文創協會理事長劉晏良說，此次社頭首度辦黃花風鈴木市集，希望能結合社區與青農，並串聯織襪等產業，民眾還可捐發票換樹苗、做公益。社頭青農蕭稟瀚說，大家除了可來賞花吃芭樂，市集還有社區媽媽做的豆腐乳、農家特色小物可採買。
社頭觀光產業文創協會秘書長江珮斳說，去年看到一名網友po了非常美麗的社頭黃花風鈴木，才發現賞花秘境竟是在樂活襪之鄉博物館前方百公尺高鐵下方，她竟不知原來這麼美的賞花秘境就在身邊，更訝異發現這條賞花道旁有一處天然湧泉的魚池，花朵飄落在魚池周圍和水中真的美極了，最近遊覽車業者發現此處，即帶著台北遊客來賞花，遊客們各個都驚呼連連。
不只可以來秘境拍網美照，王惠美說，賞花秘境附近就有樂活襪之鄉博物館、手套博物館等，並可順遊社頭清水岩寺、清水岩溫泉露營區、十八彎古道、長青自行車道、百年醬油廠新和春、鐵道迷必訪的福井食堂，悠遊小鎮，現在在彰化每消費200元即可參加摸彩，近期4月12日又將摸彩，除了再加碼1間青年住宅、還有50個2萬元的現金獎、10台電動機車，歡迎大家把錢花在彰化。
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