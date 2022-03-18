基隆要塞司令部修復完工 典雅五色溝紋磚亮相古色古香

歷經將近2年進行修復的市定古蹟「基隆要塞司令部」即將完工，配合基隆城市博覽會盛事，4月22日起將對外開放，再創老沙灣新風華。原貼附的十三面溝紋磚屬窯變磚，由修復團隊歸納後以五色進行試燒，現場混貼，以求修復後自然和諧，造就出古色古香色調。

文化局長陳靜萍今天表示，大基隆歷史場景再現整合計劃的成果陸續展現，串連去年10月啟用的沙灣歷史文化園區，基隆要塞司令部是沙灣文化地景聚落裡，面積最大且最完整的場域。1896 年日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」，1903 年正式成立「基隆要塞司令部」，其管轄範圍，涵蓋了基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，為日治時期北台灣最高軍事指揮中心。

陳靜萍說，大家現在所看到的基隆要塞司令部，原成立時為木造建築，1928年改建為鋼筋混凝土建物，為適應台灣炎熱、潮濕又多雨的氣候，建物配置東西向壁面開口少、抬高基礎，接近地面設有通氣孔及防蟲網，樓層版下緣設有通氣孔，除了防潮亦有通風隔熱效果。

陳靜萍表示，修復過程中，針對現況漆喰壁塗工法、洗石子、磨石子等工法進行考證及試作，最引人注目的非本建物外牆莫屬，原貼附的十三面溝紋磚屬窯變磚，由修復團隊歸納後以五色進行試燒，現場混貼，以求修復後自然和諧，同時也造就出古蹟色調。