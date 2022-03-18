南部正值旱季 台南市府：民生產業用水可穩定供至6月底

去年上半年台灣歷經56年來最嚴重乾旱，水庫供應農業灌溉用水對台南非常重要，台南市政府下午表示，水利署評估台南市應可穩定供應民生及產業用水至6月底無虞。

市府水利局表示，市長黃偉哲關心水庫供水狀況，指示隨時與水利署南區水資源局及農田水利署嘉南管理處共同合作掌握水情，滾動式檢討農業灌溉節水及多用川流水，優先挹注民生用水等各種開源節流方式，將水儘量留在水庫內。

水利局說，今年春雨呈現北多南少趨勢，且南部地區目前為旱季，特別感謝市民朋友去年一起節約用水，讓嘉南灌區111年一期稻作得以順利供灌，近期整田插秧作業需水量較大，目前也已依照計畫順利供灌中，且本市水情經中央評估「尚屬正常」。

水利局表示，統計至3月中旬曾文水庫2億2196萬噸，烏山頭水庫5436萬噸，合計蓄水量為2億7632萬噸、蓄水率49.7%。主要供應民生用水的南化水庫蓄水量為5867萬噸，蓄水率65.6%，3大水庫總蓄水量將近335億噸，相較過去5年同期平均蓄水量，約多出1億噸以上，顯示去年11月逐漸進入枯水期後，「市府與中央共同合作水情控管及市民節約用水發揮具體效果。」

水利局表示，今年一期稻作開始供灌以來，統計至3月中旬止灌溉計畫量約9830萬噸，實際約供灌7380萬噸，節供2450萬噸。今年1、2月鋒面過境，河川川流水量穩定，自來水公司利用截流高屏溪川流水經過淨水場處理後北送支援台南市，目前每日穩定支援15到20萬噸，節省南化水庫出水量，以台南市１天用水量100萬噸計算貢獻約15%到20%。安平、仁德、虎尾寮、官田、安南及柳營等6座水資源回收中心每日供應16800公噸放流水給需求單位及民眾取用。