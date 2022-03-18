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載具為何超流行？ 網讚「發票無紙化」提升便利性

聯合新聞網 / 綜合報導
雲端發票占電子發票比率逐年上升，網友認為使用載具不僅環保也很便利。圖／聯合報系資料照片
雲端發票占電子發票比率逐年上升，網友認為使用載具不僅環保也很便利。圖／聯合報系資料照片

近年來民眾廣泛使用載具，在結帳時讓店員刷條碼就可將發票存至雲端，不僅環保，也省去結帳繁複的步驟，增添許多便利性。一名網友在「Dcard」以「載具還有甚麼附加價值」為題，討論載具的多項好處，引起許多人共鳴。

原PO表示，自己一開始決定要用載具升級發票時，常常忘記結帳要刷，直到現在慢慢養成習慣，意外發現載具有蠻多好處，「不過對於我來說最方便的還是，發票開獎就不用一張一張對」，讓她大讚是「懶人福音」，原PO也好奇地詢問其他網友：「對於載具有什麼看法嗎？有用載具的習慣嗎？」

部分網友認為，領紙本發票常常會累積一堆廢紙，載具的出現十分環保、也方便整理，「錢包不被塞爆真的已經解決我主要的痛點了」、「環保！雖然這點可能比較不容易感受到實質效益，但應該可以少砍很多樹」、「減少拿多餘的紙」、「我討厭感熱紙」、「錢包裡面終於不是發票比錢多」、「現在幾乎都用手機支付，蠻多都付款直接連動載具」。

也有人大讚載具「免人工兌獎」非常方便，「中200萬，不用去郵局排隊，會直接匯到戶頭」、「我覺得用載具中獎率比較高？還是心理作用？之前有時候也會有雲端專屬獎，有些APP綁定載具也會有活動」、「記帳方便，我的軟體可以直接匯入」、「雲端自動對獎，幫你對中獎還自動匯入戶頭，不會有發票不見錯過中獎的機會」。

發票 Dcard

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