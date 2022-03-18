花都彰化花季熱鬧開跑 竹塘鄉木棉花道拍照無障礙
又是繁花似錦的春天，「花都」彰化縣明天起多項賞花系列活動起跑，縣政府和竹塘鄉公所今天聯袂揭開2022竹塘鄉水神傳說木棉花季序幕，活動延續到清明連假，有攝影比賽、小農市集，賞木棉花還能買到當地「三白」農特產品，或來一趟竹塘「三宮一寺」宗教文化之旅。
2022竹塘鄉水神傳說木棉花開幕活動，和去年一樣都在竹塘鄉農會竹元家政教室廣場舉辦，不一樣的是今年主場活動本（3）月26日登場，4月2日至4日的下午1點到4點安排音樂饗宴、小農市集，伴隨木棉花盛開美景，竹塘美食和音樂一次滿足。
「竹塘木棉花花色深紅，格外艷麗，觀賞拍照兩相宜。」竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘鄉木棉道位在新廣村田頭堤防外，鄰近濁水溪，四周都是水田，有些地方的木棉花花色淡橘或橘色，整體觀感不如竹塘木棉花充滿旺盛生命力，如果天氣好，火紅木棉花映照藍天、綠油油稻田，四周沒有電線桿、房子和車子經過，隨便拍都很好看，26日拍完上傳個人FB或IG，就可以兌換限量環保杯套。
縣長王惠美說，彰化縣擁有全台最大的園藝產區和園藝景觀區，特別重視環境景觀，春天來了，竹塘鄉、埤頭鄉、二林鎮的木棉花道，社頭鄉、田尾鄉和高鐵彰化站特定區的黃金風鈴木、二水鄉花旗木花道，目前都進入花朵盛放期，處處景致如畫，是錯過了可惜的春天盛景。
竹塘鄉農會總幹事詹光信也說，竹塘鄉木棉花顏色特別紅，相當美麗，遊客到竹塘鄉賞花如果有空可順遊「三宮一寺」慈航宮、醒靈宮、九龍大榕公和明航寺，參觀選購竹塘「三白」白米、白洋菇和白雞蛋，走一趟一定收穫滿滿。
彰化縣二林鎮、埤頭鄉的木棉花季去年低調辦理，明（19日）恢復往年盛大舉辦規模，都有健行、音樂表演等活動，社頭鄉黃金風鈴木市集今天下午開始，不僅社頭鄉水源路有300公尺黃金風鈴木，忠義路也有綿延300公尺以上的杜鵑花道，都頗具可看性，田尾鄉公園路的黃金風鈴木今年大爆發，也成為拍照打卡新熱點。
2022竹塘鄉水神傳說木棉花季結合水神傳奇，相傳濁水溪多次氾濫，水神廟始終屹立不動護祐鄉民，第四河川局在水神廟東側彩繪河堤，為竹塘鄉觀光創造新景點，今年26日主場活動當天上午8點起，陸續展開免費借穿日本浴衣拍照、打卡送好禮、歡樂表演，親子歡樂路跑限千人報名已快額滿，繳交100元除了跑健康，還可獲贈紀念T恤、帽子、摸彩券、抵用券與餐點，想了解詳情可洽詢竹塘鄉公所或上網瀏覽2022竹塘鄉水神傳說木棉花季。
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