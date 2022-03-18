聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵台南路線道碴凹陷10公分 列車降速行駛已緊急排除

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化工程在永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，列車降速行駛。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程在永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，列車降速行駛。圖／鐵道局提供

交通部鐵道局施作台南鐵路地下化工程，永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，列車降速行駛。據了解因台南地質相當不穩定，上午施工人員發現一根枕木下方稍微沉陷，通報台鐵局工務人員補碴，目前已恢復正常。

鐵道局南工處表示，上午8時50分傳出軌道路基道碴沉陷，位置位於中華路橋下，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，經第一時間施工軌道監視人員發現，立即通報台鐵局工務道班人員至現場，並由道班人員申請列車降速至30公里行駛，經施工單位提供道碴，並由道班人員先行補碴及初步砸實後，經監看列車通過狀況後，軌道路基狀況正常，於是取消30公里之限速，恢復原有該路段限速65公里，並持續監視中，無影響鐵路營運。

鐵道局說，有關台南地質相當不穩定，大多是細砂，容易有流失現象，且經台南市區鐵路地下化工程連續壁及地盤改良等施工作業，對地盤會有一定程度擾動，些微沉陷均屬事前預判可能發生之情事，之前已要求南鐵計畫相關工程加強軌道路基等巡檢及監控作業。

鐵道局也將持續要求南鐵計畫所轄施工團隊積極趲趕工進度外，持續落實台鐵軌道路基之巡檢及監控，並與台鐵局相關單位密切聯繫，力求杜絶任何可能造成台鐵列車營運安全情事發生。

台南鐵路地下化工程在永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，台鐵局工務人員緊急補碴，目前已恢復正常。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程在永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，台鐵局工務人員緊急補碴，目前已恢復正常。圖／鐵道局提供

台鐵 台南

延伸閱讀

花東鐵路雙軌化 建國路巷弄住戶擔憂整排房舍恐被拆

鐵道局工程擾地質 台鐵台南路線道驚見碴凹陷逾10公分

首批鐵道檢查員今開訓 鐵道局：還要再招人

俄兵攻入烏國地盤慘遇汽車拋錨...超天兵行為曝 網看傻：花式投降？

相關新聞

花蓮外海20:50規模4.7地震 最大震度2級、多處有感

地牛翻身。中央氣象局地震報告指出，今天晚間8時50分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ，位於台灣...

長榮總座：疫後機票「肯定漲」 樂觀看下半年航班

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕儀式。對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提...

黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍

彰化縣社頭鄉有賞花秘境!社頭鄉觀光產業文創協會今明兩天在高鐵下方賞花新秘境舉辦黃花風鈴木市集，風鈴木旁還有魚池，讓人驚豔...

花都彰化花季熱鬧開跑 竹塘鄉木棉花道拍照無障礙　

又是繁花似錦的春天，「花都」彰化縣明天起多項賞花系列活動起跑，縣政府和竹塘鄉公所今天聯袂揭開2022竹塘鄉水神傳說木棉花...

全台捷運都慘虧 地方政府卻搶蓋 原來看上「大水庫」

捷運環狀線第一階段、淡海輕軌藍海線、台中綠線去年陸續通車，今年高雄環狀輕軌第二階段、安坑輕軌等也將完工，基隆、新竹、彰化、台南也紛紛向中央爭取興建捷運路網。然而，全台5家捷運公司都陷入虧損狀態，為何縣市政府無視捷運公司虧錢，仍積極爭取捷運路網？

什麼是「番」？故宮展出清帝國文獻裡的台灣原住民

「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年）清帝國將台灣「納入版圖」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。