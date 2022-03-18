台鐵台南路線道碴凹陷10公分 列車降速行駛已緊急排除

交通部鐵道局施作台南鐵路地下化工程，永久性連續壁旁的台鐵路線今上午傳出道碴沉陷，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，列車降速行駛。據了解因台南地質相當不穩定，上午施工人員發現一根枕木下方稍微沉陷，通報台鐵局工務人員補碴，目前已恢復正常。

鐵道局南工處表示，上午8時50分傳出軌道路基道碴沉陷，位置位於中華路橋下，約400平方公分面積出現10公分深度凹陷，經第一時間施工軌道監視人員發現，立即通報台鐵局工務道班人員至現場，並由道班人員申請列車降速至30公里行駛，經施工單位提供道碴，並由道班人員先行補碴及初步砸實後，經監看列車通過狀況後，軌道路基狀況正常，於是取消30公里之限速，恢復原有該路段限速65公里，並持續監視中，無影響鐵路營運。

鐵道局說，有關台南地質相當不穩定，大多是細砂，容易有流失現象，且經台南市區鐵路地下化工程連續壁及地盤改良等施工作業，對地盤會有一定程度擾動，些微沉陷均屬事前預判可能發生之情事，之前已要求南鐵計畫相關工程加強軌道路基等巡檢及監控作業。