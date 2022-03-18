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影／全新布袋港旅客服務中心啟用 旅客:大開眼界太棒了
台灣港務公司與交通部航港局合作，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心，經2年施工完工，上午啟用試營運；旅客直呼「大開眼界，人性化設計，五星級服務中心」；雲豹客輪率先申請開航澎湖，載運116名旅客快樂出航，航行前船員在岸邊燃放七彩高空煙火慶祝。
布袋港與澎湖馬公往返客輪，去年入冬風浪大，從11月起停航半年，疫情穩定，布澎藍色公路重新啟航，全新旅客服務中心迎接旅客，「好像五星級大飯店，從走入大門，客輪櫃檯取船票、通關安檢，到候船處，一路寬敞明亮舒適」，旅客說，感受搭船尊榮級禮遇。
黃姓釣客常搭船到澎湖海釣，他說，去年看到旅客服務中心施工，以為完工後沒什麼特別，今天啟用來體驗，大開眼界，人性化設計規畫，太棒了。服務中心有免費ＷＩＦＩ使用，方便手機電腦使用，公廁飲水機設置如同國際機場。
服務中心增加通關安檢Ｘ光機共2部，加速安檢速度，候船室有大型布袋曬鹽風光交趾陶公共藝術吸睛，還有親子遊戲區，3處商業空間將引進餐飲、服飾及伴手禮等，下月陸續進駐營運，提供旅客購物服務。
新到任港務公司布袋管理處長鄭俊華一大早就帶員工準備，迎接旅客，他說，布袋港是離島客運重要港口，每年數十萬人搭客輪前往澎湖，港務公司與航港局合作，編列2.38億元預算，打造現代化旅客服務中心，地上一層建物，空間5050平方公尺，同時段可容納約2千人。
旅客服務中心5月16日舉辦啟用典禮，試營運期間滾動檢討，肩負清明連假及澎湖花火節龐大旅客運送任務；布袋港目前有6家客輪公司共10艘客輪營運，上午風浪平穩，雲豹客輪上午10點30分航行到澎湖馬公，下午4點30分回布袋港，為後疫情時代，開啟澎湖觀光新里程碑。
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