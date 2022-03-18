承載屏東土地最原真的記憶 大武山成年禮25年回顧展

「一步一履一行囊，默默承載這塊土地最原真的記憶」，即將邁入第25屆的大武山成年禮，孕育屏東在地學子的成長記憶，更是青年自我挑戰人生里程碑，屏東縣政府為紀念大型環境教育活動跨越四分之一世紀的重要時刻，今起至4月17日，在勝利星村成功區舉辦「大武山成年禮25周年特展」，歡迎所有愛好登山的朋友，或曾經參加成年禮大武山子民一起來回顧充滿汗水、淚水及感恩的成年禮。

屏東縣府指出，此次的回顧特展，透過大武山成年禮志工團隊協助，聯絡歷屆參與者收集25年來成年禮經典影像組成「武山百景」，並展出歷年活動的服飾、登山裝備、野營炊事器材以及主題海報等。

今天回顧展也邀請從第一屆參與至今資深領隊，屏東大學主秘陳永森、曾昭雄與古詩民到場見證。第25屆大武山成年禮執行長林高本說，今年報名學員165名，有60名將要在3月26日到28日出發登北大武山，今年報名學員年輕化，有三分之一是高中生，登山開啟他們不同視野。

林高本曾是第七屆學員，但只參加一次練習後就作罷，未完成成年禮，直到第14屆加入團隊成為工作人員，第20到第25屆擔任執行長，他說，當年沒有完成也是心中遺憾。

縣長潘孟安說，北大武山成年禮代表著環境教育從未停歇，同時宣告2022年大武山成年禮即將啟航，期望學員們透過雙手體驗，感受土地及接觸大自然所帶來的感動。

潘孟安說，大武山成年禮藉由身體力行活動參與，在過程中自然拉近與環境間距離，培養對環境的關懷，是大武山成年禮堅持的初衷，學員們在山上無法使用手機及網路，藉此更親近山林，與自我共處與自然對話並重新認識成長的土地，相信是每一名學員們永生難忘的生命歷練。

民政處表示，回顧展裡除了當年參與者的簽名海報，展覽中的許多裝備器材，雖不及現在的輕便有效率，但在保養得宜下，歷經20多年，陪著上千位學員登上北大武山後，仍能使用，甚至有老營燈及火爐，退役後沒有再上大武山使用，但至今依舊能發揮其光和熱，其背後的故事與情感，更勝現在新穎的裝備。