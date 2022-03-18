玉山星空音樂會睽違3年 明晚恢復舉辦將湧進7000人

玉山星空音樂會是台灣海拔最高、網友口中一輩子一定要赴會一次的音樂盛會；停辦3年後，明晚將重回南投信義鄉羅娜村，共同唱出玉山腳下的美妙歌聲，鄉長全志堅表示，感謝台灣原聲教育協會全力支持，將迎來將近7000人的樂迷上山聆賞外，也體驗布農文化之美。

台灣原聲教育協會表示， 從2010年開始，玉山星空音樂會從一個只有500人參加的地方活動，發展成為全台的年度音樂盛事；今年玉山星空音樂會的主題是「因為你」，除獻給支持音樂會的樂迷及支持偏鄉教育的社會大眾，另一個「你」指前一年離世的協會創辦人之一「廖阿貫」老師。自2008年創立以來，原聲教育協會由4位創辦人，共同為原鄉學生持續提供課輔及音樂教育，時常南北奔波。

玉山星空音樂會曾經唱響偏鄉羅娜村，場面更是一年比一年盛大，但隨著3年前面臨募款不如預期，信義鄉公所難以全額補助下，讓這個早已聞名國內外的南投縣重要的音樂盛事「一度停辦」，去年再受疫情而延期，今年台灣原聲教育協會終喊出「3月19日玉山山腳下星空見！」重新邀集地方表演團隊，共同恢復舉辦，從報名索票的熱烈情形來看，估計明晚將湧進7000人與會。

信義鄉公所和台灣原聲教育協會的共同努力下，今年由羅娜社區玉山團布農族耆老們表演祈禱小米豐收祭歌，帶領樂迷進入布農文化的音樂世界，此外，灣聲樂團將以最濃厚的情感詮釋屬於台灣文化的聲音，同時每一屆玉山星空音樂會皆邀請傑出原民音樂人擔綱重要嘉賓，今年請來三度拿下金曲獎的卑南族歌手桑布伊將自東海岸而來，為樂迷帶來在這座海島上，流傳千年的卑南精神。