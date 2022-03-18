「菸防法」擬開放加熱菸 石崇良：經風險評估才會放行

長達15年未修的「菸害防制法」修正草案，3月1日立法院一讀通過，朝「一禁（電子煙）一開（加熱菸）」方向，衛福部次長石崇良今出席「全國社區營養推廣中心成果觀摩會暨記者會」活動，談及「菸害防制法」多年未修訂，是這個會期的重點之一，對於已有明顯證據、會危害健康的電子煙，採嚴格禁止，至於加熱菸屬於菸草，原則上不會全面禁止，但會嚴管。

石崇良說，加熱菸會透過健康風險評估，以嚴密審查下來管理。至於健康風險評估標準及審查時間，他表示目前沒有既定時間表，一定要經過嚴謹風險評估後才會放行。

同樣延宕40年的「國民營養與健康飲食促進法」，至今仍列在行政院待處理法案，石崇良表示，今年在立院也會將「營養法」作為優先法案，目前行政院已經在審查中，最快4月進入立院進行審議。

至於「營養法」是否搭配日前立院已初審通過的「食農教育法」草案一同審查？石崇良回應說，兩個法是共同推進，「營養法」重視營養教育普及，並由公部門和相關團體推動，建構健康飲食環境、營養採購，及幼兒園、托嬰中心、長照機構、福利機構等，照顧過程中帶入營養觀念，希望在機關團體內，推動營養教育必要學分。

根據內政部統計，截至今年1月底我國65歲以上高齡人口超過394萬人，占總人口比例16.9%，石崇良表示，2025年高齡人口將超過20％，成為超高齡社會，平均餘命將高達80歲。國健署2017年開始推動社區營養推廣中心，全國目前已有37處，希望跨部會合作，包括長照關懷據點、原鄉文化健康站、農委會綠色照護站、教育部樂齡學習中心等，將營養教育觀念推展到全國社區，讓民眾吃得更健康。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民表示，「營養法」已努力40年，希望今年能踏出行政體系、進入立院三讀通過。在國外，每5萬人口有1名社區營養師照顧社區民眾，我國過去營養師多在醫療體系內，近年在國健署協助建置社區營養中心，讓營養師走進社區，照顧慢性病長輩及民眾，在結束急性醫療照顧後，日常自我調整健康飲食，並將專業語言轉換讓民眾聽得懂。

金惠民期盼，未來500人以上的機關、團體若共餐，也要配置1名營養師，守護職場中壯年、年輕人的健康。雖教育體系也有營養師，但全國學校不到20%有營養師，人數仍不足，希望國教署未來也能做改善。目前全台僅60名專責社區營養師，許多專案以約僱營養師方式委託，希望各縣市衛政體系開缺醫事人員，納入公職社區營養師，吸引優秀營養師願意留任，在社區領域中扎根。

金惠民指出，健康預防不能失能、失智時才介入，應及早教民眾健康觀念，像有許多長輩只吃蔬食欠缺蛋白質，或是怕肌少症而猛吃肉，但正確應多補充「植物性蛋白質」，順序應從「豆魚蛋肉」來吃，才能有效預防長輩營養不良，調整正確飲食觀。