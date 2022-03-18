疫情間刷不到兩次牙 牙周病風險增確診死亡率高8倍

疫情打亂潔牙好習慣，有五成以上民眾中斷口腔健康檢查、洗牙，三成五的兒童每天刷不到兩次牙，使齲齒及牙周病風險大增，據國外研究調查，患牙周病且確診新冠肺炎者，死亡率高八倍。醫師呼籲民眾善用含氟1000ppm以上牙膏、含氟食鹽、牙線、漱口水定期潔牙，可有效降低六成蛀牙率。

牙醫全聯會口衛副主委黃耀慧指出，民眾因長期居家辦公及遠端上課，有三成一民眾吃零食和甜點的比率大增，六成九的家長放任孩子睡前吃零食，加上潔牙習慣差，有三成五的兒童和三成一的成人每日刷不到兩次牙。

黃耀慧表示，疫情期間有五成以上民眾不敢到診所看牙、洗牙，都容易養成牙間細菌增生，有較高的蛀牙機率。根據國外數據顯示，若是罹患牙周病又有確診COVID-19，其死亡率較一般人高達8倍、住院使用呼吸器的比率4.6倍、轉送加護病房比率達3.5倍，不可不慎。

牙醫全聯會口衛副主委林建宏表示，校方擔心學童至洗手台「刷牙群聚」要求減少刷牙頻率，使兒童潔牙陷入危機，今年起推行「校園防疫督導式潔牙」，請學生準備牙刷牙膏、漱口水、立鏡、兩個水杯（一個裝水、一個吐水）等工具就可以在座位上刷牙，提醒過程中不鼓勵大量漱口避免飛沫噴濺，透過技巧性洗漱就能達良好潔牙效果。

牙醫全聯會理事長陳建志呼籲，除了居家與校園潔牙習慣的維持外，孩子口腔內的齲齒細菌有七成從媽媽來，若家長口腔細菌濃度高、孩子口腔中細菌比率也較高，除了嬰幼兒及兒童的潔牙健康外，也很重視孕婦的潔牙習慣，若孕期間做好潔牙工作就能改善口腔健康。

衛福部心理及口腔健康司（簡稱：心口司）與牙醫全聯會響應3月20日「世界口腔健康日」，聯合全台一千多間「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」自3月21日起至4月11日提供免掛號費，提供孕婦嬰幼兒及兒童進行全口洗牙、塗氟及臼齒窩溝封填，全面做好口腔防護。