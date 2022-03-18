一周兩波東北季風！ 下周二起雨區擴大 有感轉涼

未來一周迎接兩波東北季風。中央氣象局說，今天受東北季風增強影響，東半部、基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨；下周二到下周四東北季風加上華南雲雨區影響，雨區更廣，擴大到中部以北跟南部山區，涼意也會更顯著。

氣象局氣象預報員林定宜說，昨晚到今晨鋒面通過，今天白天東北季風增強，北台灣轉涼許多，昨天高溫有29度現在剩20度，迎風面東半部、基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨，其他地區東雲到晴。

林定宜說，受到東北機鋒影響，高溫變化大，低溫則沒有太大落差。北部、東半部今天高溫剩20到24度，比起前幾天是轉涼許多，中南部則變化不大，高溫29到31度，不過要注意夜晚清晨日夜溫差大，中部以北今晚低溫17到20度，南部23度，東部18度。

此外，林定宜說，受到東北季風影響，沿海地區風力大，今天基隆北海岸、新北到彰化、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島空曠地區有8到9級強陣風，海邊活動注意安全。東北季風只到明天清晨，白天就減弱，持續一天而已。

林定宜說，迎風面影響加上地形抬升，周末東半部（宜花東）沿海地區有局部大雨，西半部仍然多雲東雲到晴，不過下周日午後因為有小對流，各地山區都有零星短暫雨可能，不過主要是西半部山區。

溫度方面，林定宜說，周末回溫，但對中南部改變不大，北台灣周六回到高溫25度，下周日甚至可以到28度。下周一天氣也還算穩定，東半部留意局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，山區仍受小對流影響，有零星短暫陣雨。

林定宜說，下周二鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部留意局部短暫陣雨，南部山區則是零星短暫陣雨。下周三、四東北季風以及華南雲雨區影響，降雨範圍不變，但強度改為局部短暫雨。

至於溫度的降幅，林定宜說，因為屬於後期天氣，不確定性大，趨勢上有機會比今天這波略強，降溫幅度還要觀察，但涼的期間會比今天這波久，也會比較有感。