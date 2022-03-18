聽新聞
test
0:00 / 0:00

一周兩波東北季風！ 下周二起雨區擴大 有感轉涼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周二東北季風，降雨範圍廣。本報資料照片
下周二東北季風，降雨範圍廣。本報資料照片

未來一周迎接兩波東北季風。中央氣象局說，今天受東北季風增強影響，東半部、基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨；下周二到下周四東北季風加上華南雲雨區影響，雨區更廣，擴大到中部以北跟南部山區，涼意也會更顯著。

氣象局氣象預報員林定宜說，昨晚到今晨鋒面通過，今天白天東北季風增強，北台灣轉涼許多，昨天高溫有29度現在剩20度，迎風面東半部、基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨，其他地區東雲到晴。

林定宜說，受到東北機鋒影響，高溫變化大，低溫則沒有太大落差。北部、東半部今天高溫剩20到24度，比起前幾天是轉涼許多，中南部則變化不大，高溫29到31度，不過要注意夜晚清晨日夜溫差大，中部以北今晚低溫17到20度，南部23度，東部18度。

此外，林定宜說，受到東北季風影響，沿海地區風力大，今天基隆北海岸、新北到彰化、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島空曠地區有8到9級強陣風，海邊活動注意安全。東北季風只到明天清晨，白天就減弱，持續一天而已。

林定宜說，迎風面影響加上地形抬升，周末東半部（宜花東）沿海地區有局部大雨，西半部仍然多雲東雲到晴，不過下周日午後因為有小對流，各地山區都有零星短暫雨可能，不過主要是西半部山區。

溫度方面，林定宜說，周末回溫，但對中南部改變不大，北台灣周六回到高溫25度，下周日甚至可以到28度。下周一天氣也還算穩定，東半部留意局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，山區仍受小對流影響，有零星短暫陣雨。

林定宜說，下周二鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部留意局部短暫陣雨，南部山區則是零星短暫陣雨。下周三、四東北季風以及華南雲雨區影響，降雨範圍不變，但強度改為局部短暫雨。

至於溫度的降幅，林定宜說，因為屬於後期天氣，不確定性大，趨勢上有機會比今天這波略強，降溫幅度還要觀察，但涼的期間會比今天這波久，也會比較有感。

東北季風 高溫 基隆

延伸閱讀

首道春雷響在苗栗 北台灣18日高溫約降10度

今天空品仍糟！ 全台51站橘色警戒 西半部一片霧濛濛

鋒面逼近中！ 愈晚雨勢愈大恐雷雨 下周降雨時間曝光

濃霧特報台南能見度差 明午後鋒面接近轉雨

相關新聞

花蓮外海20:50規模4.7地震 最大震度2級、多處有感

地牛翻身。中央氣象局地震報告指出，今天晚間8時50分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ，位於台灣...

長榮總座：疫後機票「肯定漲」 樂觀看下半年航班

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕儀式。對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提...

黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍

彰化縣社頭鄉有賞花秘境!社頭鄉觀光產業文創協會今明兩天在高鐵下方賞花新秘境舉辦黃花風鈴木市集，風鈴木旁還有魚池，讓人驚豔...

花都彰化花季熱鬧開跑 竹塘鄉木棉花道拍照無障礙　

又是繁花似錦的春天，「花都」彰化縣明天起多項賞花系列活動起跑，縣政府和竹塘鄉公所今天聯袂揭開2022竹塘鄉水神傳說木棉花...

全台捷運都慘虧 地方政府卻搶蓋 原來看上「大水庫」

捷運環狀線第一階段、淡海輕軌藍海線、台中綠線去年陸續通車，今年高雄環狀輕軌第二階段、安坑輕軌等也將完工，基隆、新竹、彰化、台南也紛紛向中央爭取興建捷運路網。然而，全台5家捷運公司都陷入虧損狀態，為何縣市政府無視捷運公司虧錢，仍積極爭取捷運路網？

什麼是「番」？故宮展出清帝國文獻裡的台灣原住民

「番」是自詡文明程度最高的中國「中原」傳統，對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年）清帝國將台灣「納入版圖」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。