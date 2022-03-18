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鐵道局工程擾地質 台鐵台南路線道碴驚見凹陷逾10公分

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午台鐵南部列車紛紛誤點。示意圖。本報資料照片
今天上午台鐵南部列車紛紛誤點。示意圖。本報資料照片

台南鐵路地下化工程又傳出狀況。今天上午台鐵南部列車紛紛誤點，經查是交通部鐵道局正在進行台南鐵路地下化工程施工擾動地質所致，道碴沉陷逾10公分。台鐵局則說，發現凹陷後，行經列車改慢行至時速30公里，現已恢復。

鐵道局說，台南地質跟國內其他地方比起來差許多，正在做地質改良，以微型樁施工程強化地質支撐力，難免過程中對地質有擾動，地表有些凹陷，早上巡查看到就趕快補，早上6時許就補起來。

鐵道局說，未來難免還是會有類似狀況，做的時候對地表有些擾動，會將強巡邏，像是今天也有即時通報台鐵。

台鐵說，今天巡查發現枕木頭都露出來，預計凹陷達10公分，第一時間已將補碴加固。此外，因為該處也在配合鐵道局做永久軌連續壁施工，列車經過時本來就慢行到時速65公里，今天事發後再降到30公里在跑，並沒有對行車安全有直接影響，凹陷也不是在軌道中間，而是在旁邊。

交通部鐵道局正在進行台南鐵路地下化工程施工擾動地質所致，道碴沉陷逾10公分。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局正在進行台南鐵路地下化工程施工擾動地質所致，道碴沉陷逾10公分。圖／鐵道局提供

台鐵 鐵道

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