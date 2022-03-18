80歲老翁咳嗽假牙掉入咽喉 竟因頸部骨刺救了一命

南投80歲林姓老翁由外籍看護工餵食，突然劇烈咳嗽，意識混亂，看護趕緊打119求助。醫師透過電腦斷層檢查，發現有2顆並排假牙卡在老翁的咽喉深部，差一點就堵塞上呼吸道。醫師立即以異物鉗順利將假牙夾取出來，並安排住院治療後，老先生已康復出院。

南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，老先生有頸椎瀰漫性特異性過度骨化(DISH)，這是成因不明的骨質過度增生疾病。從電腦斷層影像發現，患者第4、5節頸椎椎體骨增生骨刺，導致上呼吸道較為狹窄，剛好讓假牙卡在上端，未能直接進入氣管，陰錯陽差也算是不幸中的大幸。

異物若嗆入氣管內，輕造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，重則造成急性呼吸道阻塞而窒息死亡。若異物進入上消化道，可能會造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道而引起縱膈腔感染，致死率極高。因此一旦懷疑有異物哽喉時應盡速就醫，不可自行嘗試坊間吞飯、喝醋等方法解決，需盡早就醫將異物取出，避免後續併發症的發生。