聽新聞
test
0:00 / 0:00
80歲老翁咳嗽假牙掉入咽喉 竟因頸部骨刺救了一命
南投80歲林姓老翁由外籍看護工餵食，突然劇烈咳嗽，意識混亂，看護趕緊打119求助。醫師透過電腦斷層檢查，發現有2顆並排假牙卡在老翁的咽喉深部，差一點就堵塞上呼吸道。醫師立即以異物鉗順利將假牙夾取出來，並安排住院治療後，老先生已康復出院。
南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，老先生有頸椎瀰漫性特異性過度骨化(DISH)，這是成因不明的骨質過度增生疾病。從電腦斷層影像發現，患者第4、5節頸椎椎體骨增生骨刺，導致上呼吸道較為狹窄，剛好讓假牙卡在上端，未能直接進入氣管，陰錯陽差也算是不幸中的大幸。
異物若嗆入氣管內，輕造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，重則造成急性呼吸道阻塞而窒息死亡。若異物進入上消化道，可能會造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道而引起縱膈腔感染，致死率極高。因此一旦懷疑有異物哽喉時應盡速就醫，不可自行嘗試坊間吞飯、喝醋等方法解決，需盡早就醫將異物取出，避免後續併發症的發生。
南投醫院牙科主任曾光暉說，年長者吞嚥功能不好，容易誤食，異物哽住時也不易咳出。隨著年齡、牙周病或鈣質的流失等，容易造成牙齒鬆動、脫落、損傷等不同情況的傷害。因此不管是固定假牙或活動式假牙，提醒每半年定期回診檢查，進行口腔保健、假牙調整等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言