清明連假省道車潮明顯增加 公總優化「幸福公路」App

清明節連假從4月2日到5日，共計四天。交通部公路總局說，傳統掃墓祭祖活動再加新冠肺炎疫情稍緩，預估外出旅遊的民眾會明顯增加，部分重要道路產生車多或壅塞，因此特別推出「幸福公路App」功能優化，包括旅行時間、符合駕駛者視覺的地圖動態轉向等功能來服務用路人。

公總說，清明連假將湧現人潮及車潮，相關可能壅塞的路段及時段，公布在公總清明疏運網頁上。

公總說，為了更即時提供用路人於連假期間省道即時路況及替代道路資訊，讓大家不論是在出門前或行程中可隨時清楚了解交通狀況、管制措施、替代道路等訊息，走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪，特別推出「幸福公路App」功能優化，包括旅行時間、符合駕駛者視覺的地圖動態轉向等功能來服務用路人。

公總說，在旅行時間資訊部分，「幸福公路App」最新消息與路況資訊功能中，提供國道5號及其替代道路台9線知道路資訊，如旅行時間、排隊狀況等，用路人僅需在主畫面點選「即時路況」功能，設備圖層點選「路況資訊」選項，地圖即會呈現i圖示，再點選相關區域的i圖示，即會顯示國道5號的旅行時間、排隊狀況等訊息。

公總說，再加上原本App功能亦能顯示國道5號、台9線與台2線交通資訊，如CCTV、CMS、道路績效等，讓使用者往宜蘭、花蓮地區，在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息，讓使用者走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪。

公總說，地圖隨行車方向動態轉向功能，較能符合用路人在行進間實際道路和地圖方位一致的視覺，此功能僅在主畫面點選「即時路況」功能，開啟「定位功能」選項，地圖即會定位隨行車方向指引路況並於行駛途中語音播報路況資訊（車多壅塞改行駛替代道路訊息、旅行時間等），便利使用者隨時掌握路況。

此外，公總說，預測連假期間省道易壅塞路段，包含地區之主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等；銜接高速公路之路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，於鄰近路段至少188座資訊可變標誌CMS進行宣導，亦將於連假期間提供替代道路資訊，供用路人選擇行車路線參考。

公總說，建議用路人於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌CMS及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。