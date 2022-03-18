《華燈初上》是否有第四部？林心如給出了關鍵答案

在《華燈初上》第三部即將上線之前，林心如解答了一些你我都很期待的問題。

所有影迷們引頸期盼、等了數個月的《華燈初上》第三部，終於即將上線，眾人一顆心始終懸著兇手是誰的謎團，總算能揭開案情背後的神祕面紗，也跟著劇情的走向，抽絲剝繭出幕後的真相。Netflix特別邀請林心如、楊祐寧、王柏傑、修杰楷、章廣辰與謝雨芝，一同分享拍攝時的故事。

在第二部最後驚人的故事反轉後，第三部預告直指以潘文成為首的警政系統黑幕，與林心如、章廣辰、修杰楷等人牽扯出更大謎團，隨著命案的偵查，真相將層層揭露，而小姐們面對生死存亡的人性爭鬥，也將故事推向高峰。

第四部是否有可能出現？

林心如受訪時笑說，「真的再不播的話，我就要沒朋友了！」她表示，最近大家只要見到她，就會問她兇手究竟是誰、第三部到底什麼時候要播，「但播出的時間是Netflix決定，兇手是誰我又不能說，如今終於要播出，真的鬆了一口氣。」

她說，這是三部曲的最後一部，絕對不會讓大家失望，觀眾可以看看是否真的有猜對兇手是誰。

不過，關於所有人最關心的第四部，林心如也給出了解答，她強調，「關於第四部、前傳，或是電影版，現在真的沒有辦法給出答案，除非未來真的能寫出更厲害的劇本，不然現在應該是最完美的結局。」

她分享，其實關於延伸劇情的計畫，劇組團隊都是有深刻在考慮，但前提必須是要有個「非做不可」的劇本，「我們真的有想法，但目前還沒有真的去計劃。」

林心如說，「編劇杜政哲有給我們一個『但書』，他說他會盡力的寫，但如果真的寫不出來，他也不會硬要產出。」

至於金鐘獎，因為演員真的很多、要報獎項的人數也有限，「大家真的必須絞盡腦汁該怎麼去分配報名獎項。」林心如說，而且今年金鐘的對手都很強，得獎不敢說，但觀眾目前對《華燈初上》的反應很好，這就是最大的鼓勵。

楊祐寧演技自在 像是在「做自己」

楊祐寧也分享，在《華燈初上》的拍攝過程真的是很開心，拍攝時也沒有壓力、非常自在，「我覺得自己就是完全融入在角色當中，到處跟大家聊天、打屁。」其他演員也異口同聲形容，「成哥是真的非常放鬆，根本就是在演自己。」

楊祐寧說，第三部最大的重點，不僅僅是抓兇手，而是每一個角色的心境轉換跟改變，那是非常迷人的地方，也是精采的關鍵。

楊祐寧透露，現在很多朋友見到他都直接喊他「成哥」，讓他覺得很有趣。他從小就住在台北中山分局附近，對80年代的條通也很有印象，因此看到劇本角色時，心中很快就有雛形出現。

劇中他詮釋的刑警，以前俗稱「三組」，是刑警裡最兇狠的，他表示：「潘文成遊走在黑白之間，雖然站在正義的一方，但處理事情不一定正派。」劇中有一場攻堅戲，讓楊祐寧印象極為深刻，「在演出攻堅的過程中，劇情需要跌坐在地，身後有一根木頭掉下來真的打到我，我也真實反應喊出髒話，鏡頭上的痛苦表情完全不是演的。」

警局線故事線演員們大集合

章廣辰與謝雨芝在劇中追隨楊祐寧一同辦案，不論場次大小場，劇中的台詞三人都會事先討論再即興發揮。章廣辰透露，一開始知道要跟楊祐寧合作時沒有太擔心，等到兩人演出對手戲，才真的開始緊張，「因為實力太強，我要很努力才能跟上他，也因為有成哥，才有如此完整的阿達。」

謝雨芝則分享，「剛進組時非常緊張，我設定成哥、阿達、妹妹，三人是超級夥伴，他們倆個去哪我就要跟，劇組放飯時我們也不會各自吃，都會圍在一起吃飯，謝謝他們帶著我，幫助我更快融入角色。」

王柏傑飾演的亨利，擅長用自身魅力與甜言蜜語來安撫身邊的人，王柏傑分享，「導演還有設計個小動作，就是亨利會時不時吹自己額頭前面那根頭髮。」而謝欣穎首次搭檔合作，王柏傑笑稱：「劇中一個是小姐、一個是牛郎，表演時對於曖昧、感情這件事是非常大方的，所以我們也都是說來就來，非常快速就進入狀況。要說到印象最深刻的，應該就是有一天要連拍九場戲。」

修杰楷飾演的葛檢，第三部將逐漸展露他真實的角色面貌，修杰楷表示：「葛檢的角色設定就是一個斯文敗類， 是骨子裡有很多算計的笑面虎，在表演上會比較陰沉，看不出他在想什麼。」

第三部有一場偵訊林心如的戲，他坦言壓力非常大，「因為這一場台詞量很多，心如相當專業，丟出很多情緒讓葛檢在這場戲可以很直接地去反應懷疑，跟心如是第一次合作，她戲裡戲外都像蘿絲媽媽一樣很會照顧人。」

（本文出自2022.3.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）