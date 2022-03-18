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台中西屯今「橘色提醒」！市區天空還是霧濛濛

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影

台中今天空氣品質仍不佳，環保署空品監測網顯示，今天上午西屯測站為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其餘4測站轉為「黃色普通等級」，但市區天空一片霧濛濛。台電表示，中火遵守環保承諾友善降載，維持三部機組停止發電。

環保署在今天上午8時提醒，台中西屯為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站今天上午8時，除西屯為「橘色提醒」，其餘4測站全數都降為「黃色普通」等級，較昨天有多測站出現「紅色警示」，空氣品質有好轉。

根據台電揭露的資訊顯示，今天上午8時，中火10部燃煤機組，其中3號、4號機組環保停機檢修，10號機組環保停機歲修，，其餘7部機組正常運作。

台電說明，台中電廠10部機組，有3部機組停止發電。圖／台電提供
台電說明，台中電廠10部機組，有3部機組停止發電。圖／台電提供
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中西屯今天為今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影

環保署 中火 台電

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