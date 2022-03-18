台中西屯今「橘色提醒」！市區天空還是霧濛濛

所有影迷們引頸期盼、等了數個月的《華燈初上》第三部，終於即將上線，眾人一顆心始終懸著兇手是誰的謎團，總算能揭開案情背後的神祕面紗，也跟著劇情的走向，抽絲剝繭出幕後的真相。Netflix特別邀請林心如、楊祐寧、王柏傑、修杰楷、章廣辰與謝雨芝，一同分享拍攝時的故事。

2022-03-18 08:56