季節限定！嘉義縣3景點風鈴木盛開 「黃花旋風」迷人

春暖花開，今年降雨夠、日照足，不只嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花，以及梅山鄉瑞里風景區紫藤花盛開，平地黃花風鈴木也綻放，除知名賞花景點：跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，還有大林鎮陳井寮提防，以及溪口鄉游東村慈善宮觀音佛祖廟旁的堤防邊，吸引各地遊客賞花拍照，為當地商家農民帶來觀光財。

朴子溪防汛道路兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，2015年3月初盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引各地賞花人潮及車陣，去年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，花況不佳，今年老天賞臉，降雨夠、日照足，花況佳，再現賞花熱鬧情景。

林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素，今年花況中等，因為去年11至2月雨量不少，加上低溫好幾次。

風鈴木初春2至4月開花，若前1年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至12月雨少，因此1至2月要加強澆灌，平時只要正常供水即可，黃花風鈴木未澆水施肥，花期不會延長，最多2周，約到3月中旬，種黃花風鈴木大多是公部門，可惜只種不養，花期不長。