台灣東方驚見「閃電列車」 彭啟明慶幸沒有影響台灣

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後開始，鋒面前緣雲系就接近台灣，不少地方都有看到或聽到雷聲，有很強的局部閃電對流現象，較大雨勢發生的分布從嘉義以北到新北台北，以及屏東，春雷乍響頗為明顯。

彭啟明說，這波鋒面很快在凌晨到清晨通過台灣，目前已經緩和不少，只剩下殘存雲系及水氣，今天上半天仍有局部殘存降雨，下午會更緩和，周末兩天轉晴回溫。

他並PO圖分享觀測到台灣東方的「閃電列車」，他說，大約超過600公里，「好險這波如我們預期，沒有影響台灣，不然結果會很不一樣，邁入4、5月，這都是我們得關注提防的」。

今天清晨北部溫度略下滑，和過去幾天有明顯反差，中午高溫約21-23度。中南部感受不是很明顯，仍是相對穩定，中午高溫接近30度。

周末台灣附近轉偏東風，各地晴朗穩定，也顯著回溫，類似天氣將持續到下周一、周二。

下周的天氣變化在下周二、周三，彭啟明說，預期有波鋒面雲系接近，整個北方高壓也將顯著南下，這波會讓長江以南轉趨不穩定，將持續幾天，尤其下周三、周四，台灣各地天氣將轉為不穩定，但台灣在鋒面及東北風影響的邊緣，影響的程度仍有些變化。

他表示，但趨勢上轉涼及水氣增多偶陣雨的趨勢相當顯著，加上春天的天氣系統型態也較為多變化，也將會持續好幾天到3月底，和過去將近8-10天都是穩定的天氣相比，不大相同。