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鋒面快速通過 吳德榮：午後天氣好轉、下周二又轉雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北及屏東有局部少量降雨。鋒後的微弱冷空氣南下，今天最低氣溫不在清晨，而將出現在夜裡。
吳德榮表示，今天鋒面快速通過，上午中部以北及東半部仍有局部短暫雨，北部轉涼；下午起逐漸好轉。北部16至23度，中部17至29度，南部18至30度，東部17至28度。明天至下周一逐日回暖，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。
他說，下周二、周三另一波鋒面逐漸接近並通過，各地轉有局部陣雨成雷雨，北部轉涼，其他各地氣溫略降。下周四鋒面遠離，各地天氣好轉，氣溫回升。至於25至27日的模擬雖又有鋒面在其中，但各國模式並不相同，且調整的幅度都很大，顯示有很大的不確定性，應繼續觀察。
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