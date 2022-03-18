草莓維他命C超多又防貧血 清洗注意一動作避免養分流失

香甜的草莓人人愛吃，而草莓本身更是含有多種豐富營養素，除了能滿足口腹之慾外，更有健康保養的療效。最近日本媒體，就做了關於草莓的一些相關營養分析，並透露如何食用草莓，更能維持其豐富的養分。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，人類其實從遠古時代開始，就已經會摘取野生的草莓食用。18世紀荷蘭進行實驗，成功培育出新品種的草莓，成為如今大多數草莓栽培的品種源頭。而隨著世界各地的氣候環境等等，更發展出許多不同的風味草莓。

草莓富含維他命C，同樣100公克的情況下，草莓就有62毫克的維他命C。相比起來，同樣重量的橘子維他命C只有32毫克、蘋果則僅有4毫克而已。此外，能夠防止貧血的葉酸含量，草莓也勝過其他兩種水果，且熱量還更低，吃起來負擔相對較小。

不過要注意的是，草莓具有水溶性，如果將蒂頭拔掉後清洗，養分恐怕會隨著水分一同流失，因此最好在清洗完畢後再拔蒂頭，才能完整保存草莓的豐富營養。若是買到小顆、口感欠佳的草莓，也可以加點砂糖和檸檬汁，手工做成草莓果醬，常保草莓的美妙滋味。