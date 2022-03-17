美禽流感加海運影響進口雞肉恐缺 農委會：國內可補足

台灣區冷凍食品工業同業公會近期去函農委會，指近期雞肉供給數量將出現短缺，恐造成國內消費市場失控，盼政府研議相關措施穩定民生所需，農委會主委陳吉仲今天在立法院表示，現在主要是進口雞肉受到疫情、船運成本、船期等影響較缺乏，國內狀況掌握還可以，若有不足也可以協助增產。

農委會統計，去年國產白雞肉41.4萬公噸，平均價格每公斤50.2元，進口雞肉17.5萬公噸，其中16萬公噸、92%來自美國，1.4萬公噸、8%來自加拿大，平均價格每公斤27.2元。

陳吉仲表示，目前國產雞肉庫存量還有8萬公噸，大約可供給國內市場約1、2個月沒有問題，如果真有需要也可以協助農民增產，大約飼養不到2個月就可以屠宰，速度很快，不用擔心雞肉不夠，也希望民眾多消費國產雞肉。

進口雞肉短缺恐造成雞價飆漲，陳吉仲表示，白肉雞產地價近日從每公斤31.8元漲至32元，還算穩定，另外禽流感主要發生在冬天，因此現在狀況會比較正常，台灣發生件數也低於日本、南韓。

農委會畜牧處副處長江文全表示，進口雞肉以美國為大宗，但今年3月開始美國部分州被宣布為禽流感疫區，其中有些也是雞肉產地，因此生產的雞肉無法進口到台灣，加上最近俄烏戰爭因素讓海運狀況更不理想，評估3至4月進口雞肉將會減少，業者認為可能影響500個貨櫃、約少1萬公噸進口雞肉，不過業者會將訂單改由其他非疫區州輸入。