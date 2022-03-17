零贅肉性感照太辣了 一起做Kendall的11分鐘腹肌運動

人氣名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日在IG貼出穿著代言品牌ALO Yoga服飾的照片，只見曬得越來越黝黑的她身形看來勻稱健美毫無贅肉，明顯的腹肌更讓人超級羨慕。回顧前陣子她入鏡時尚雜誌的一系列性感照片集，也是不吝大秀好身材，不只擁有腹肌還有線條緊實的二頭肌，總之狀態就是非常好。眼看夏天就要到了，如果你平時沒有運動習慣，在換上夏裝之前趕快跟著Kendall的鍛鍊方式臨時抱一下佛腳吧！

Kendall之前曾在受訪時透露自己喜歡進行「在家也可以做的運動」，由其最愛鍛鍊腹部線條的動作。她曾經公開過一套「11分鐘腹肌運動」，雖然時間短，但是只要認真做起來也是會爆汗的喔！這套動作可以鍛鍊核心肌群，有助增肌減脂，有空不妨在家也試試看。

1.棒式30秒（彎曲雙手臂撐地動作） 2.手臂伸直版本的棒式30秒 3.側棒式支撐兩邊各15秒 4.側棒式支撐搭配提腿觸碰手肘兩邊各15秒 5.棒式對側手腳交叉平衡15秒 6.手臂伸直版本的棒式加前後移動15秒 7.膝蓋觸手肘式棒式各5下 8.卷腹運動20下 9.踩單車式卷腹30秒 10.雙手雙腳伸直的直式卷腹20秒 11.雙腳屈膝的蛙式卷腹15下 12.屈膝抬腿平衡上身交叉卷腹15下 13.背式屈膝抬腿各15下

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日在IG貼出穿著代言品牌ALO Yoga服飾的照片，只見曬得越來越黝黑的她身形看來勻稱健美毫無贅肉，明顯的腹肌更讓人超級羨慕。圖／摘自IG

回顧前陣子坎達爾珍娜入鏡時尚雜誌的一系列性感照片集，也是不吝大秀好身材，不只擁有腹肌還有線條緊實的二頭肌。圖／摘自IG

回顧前陣子坎達爾珍娜入鏡時尚雜誌的一系列性感照片集，也是不吝大秀好身材，不只擁有腹肌還有線條緊實的二頭肌。圖／摘自IG

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日在IG貼出穿著代言品牌ALO Yoga服飾的照片，只見曬得越來越黝黑的她身形看來勻稱健美毫無贅肉，明顯的腹肌更讓人超級羨慕。圖／摘自IG