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零贅肉性感照太辣了 一起做Kendall的11分鐘腹肌運動
人氣名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日在IG貼出穿著代言品牌ALO Yoga服飾的照片，只見曬得越來越黝黑的她身形看來勻稱健美毫無贅肉，明顯的腹肌更讓人超級羨慕。回顧前陣子她入鏡時尚雜誌的一系列性感照片集，也是不吝大秀好身材，不只擁有腹肌還有線條緊實的二頭肌，總之狀態就是非常好。眼看夏天就要到了，如果你平時沒有運動習慣，在換上夏裝之前趕快跟著Kendall的鍛鍊方式臨時抱一下佛腳吧！
Kendall之前曾在受訪時透露自己喜歡進行「在家也可以做的運動」，由其最愛鍛鍊腹部線條的動作。她曾經公開過一套「11分鐘腹肌運動」，雖然時間短，但是只要認真做起來也是會爆汗的喔！這套動作可以鍛鍊核心肌群，有助增肌減脂，有空不妨在家也試試看。
1.棒式30秒（彎曲雙手臂撐地動作）
2.手臂伸直版本的棒式30秒
3.側棒式支撐兩邊各15秒
4.側棒式支撐搭配提腿觸碰手肘兩邊各15秒
5.棒式對側手腳交叉平衡15秒
6.手臂伸直版本的棒式加前後移動15秒
7.膝蓋觸手肘式棒式各5下
8.卷腹運動20下
9.踩單車式卷腹30秒
10.雙手雙腳伸直的直式卷腹20秒
11.雙腳屈膝的蛙式卷腹15下
12.屈膝抬腿平衡上身交叉卷腹15下
13.背式屈膝抬腿各15下
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