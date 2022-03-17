台中歌劇院平珩說舞 推原住民舞和樂

四月份到台中國家歌劇院聽平珩說舞，可欣賞原住民的原創舞蹈，也可更深層的了解台灣原住民的文化。早在1986年就走入原住民部落的舞蹈家平珩說，她最早進入阿美族部落，欣賞他們的舞蹈，體驗他們的祭典與生活。在舞蹈中，「人與人很容易牽手，感情就連在一起了。」

很多原住民累積了二、三十年的功力，早年他們的歌曲都是一對一以口傳唱學習，代代相傳。平珩深感這些「國寶」需要加以珍惜傳承。參加記者會的排灣族原住民的蒂摩爾古薪舞集藝術總監路之．瑪迪霖表示，她自小即學習舞蹈長大，跳了西方芭蕾舞、現代舞、古典舞，後來常思考：「自己的原住民舞蹈在哪裡？」

因此在學校畢業後即決定回到部落，學習自己的樂譜與聲音。她發現，會唱原住民歌曲的年輕人愈來愈少，而年長者逐漸凋零，她便想要將這些樂曲、聲音留下來。她和弟弟巴魯．瑪迪霖即一起回到部落，傳承傳統排灣族古謠，並與當代的舞蹈進行創新結合。

得過國家文藝獎的平珩所策劃的「平珩說舞沙龍講座」，共規劃有四場主題， 分別是「好美！原住民歌舞文化」、「好聽！耐人尋味的原住民音樂」、「好感！原住民舞蹈魂的昇華」、「好絕！原住民文化的新格局」。自4月4日至25日，每周一晚上在台中歌劇院小劇場舉辦不同場次的講座與歌舞呈現。

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