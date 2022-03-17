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炎亞綸當至善愛心大使 邀大眾一起陪偏鄉孩子長大

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
炎亞綸（右）與至善基金會執行長洪智杰出席基金會公益活動。圖／至善基金會提供
炎亞綸（右）與至善基金會執行長洪智杰出席基金會公益活動。圖／至善基金會提供

藝人炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，日前親自到新竹尖石鄉新光部落，他回憶上山過程：「我跟著他們一起打籃球、一起搶籃板、一起陪伴，一起笑，我確實感受到陪伴的力量，非常偉大。」至善今舉辦記者會，炎亞綸也在現場邀請大家透過每天20元，每個月600元方式捐款，陪伴台灣偏鄉孩童一起長大，捐款達指定金額即可獲贈炎亞綸Aaron x 至善聯名MIT口罩。

在原鄉提供服務超過20年的至善基金會認為，陪伴孩子長大的這條路，不在廣度，而在深度。至善的服務原則是根據孩子的需求，納入文化與環境思維，讓原住民兒少在不同發展階段，獲得適性的陪伴與照顧。

至善基金會執行長洪智杰表示，原住民部落地處偏遠，城鄉教育資源有著嚴重落差，偏鄉原住民族學童不僅在學習資源、多元教材等方面較難取得，身心發展及才能培育也較缺乏關注與適切資源的介入，造成學童在學習能力、學習意願與學習成就上陷入惡性循環的困境。

洪智杰說，根據2000年諾貝爾經濟學獎得主詹姆士‧赫克曼研究顯示，5歲以下弱勢幼兒若接受高品質教育計畫，幼兒未來在學習成果、健康、社會行為與工作表現上，能產生每年13%投資報酬率。至善希望透過長期細膩的陪伴，看見每個孩子的需要，陪著他們認識自己，認同自己的價值，在有尊嚴及平等的環境下成長，建構自立生活基本技能。

他說，基金會此次邀請炎亞綸擔任愛心大使，正是希望透過他的行動力及親和力，號召大眾關注偏鄉孩子在孩子的不同階段給予關鍵資源和支援, 正如亞綸在山上做的一件事：「和孩子一起跑！」

對於參與公益活動，炎亞綸分享，這是他一直想要做的事情，終於找到了一個方式是他覺得舒服的，提供需要的小朋友們幫助，至善基金會的愛心也不只集中在台灣，還擴及全球。」他也透露，自己私下已持續捐款至善基金會三年左右，若他的善舉能夠拋磚引玉，做到起頭的作用，他深感榮幸。

原住民 捐款 愛心 炎亞綸

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