難以抗拒的美味 連鎖速食漢堡店排行榜出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「連鎖速食漢堡店」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的連鎖速食漢堡品牌與經典配料。

作為經典速食代表之一的漢堡，看似簡單的組合，卻充滿著令人難以抗拒的美味。而如今連鎖速食漢堡店琳瑯滿目，想吃上一個美味漢堡，也十分的容易，現在就一起來看看有哪些品牌受到關注與討論！

網激推「麥當勞」大麥克 南部特有「丹丹」引熱議

「麥當勞」作為全球最大的連鎖速食店，自然有著大量的討論，而網友們對於其漢堡類餐點的熱議多半是在獨特的大麥克上，像是「那個麥克醬汁跟漢堡肉的組合，沒人贏的了」、「兩層的份量CP值真的超高」等，可以發現除了口味上的特色引人討論外，實惠的價格也是一大重點。

TOP6連鎖速食漢堡店網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

有著「速食南霸天」之稱的「丹丹漢堡」，網友對於其餐點也有諸多關注，如「推雞腿堡，很多汁」、「9號餐CP值爆高」等，而除了實惠的價格與特別的餐點搭配外，由於丹丹漢堡始終未到中北部展店，也讓其地區限定的特殊感，成為許多民眾旅遊必去嚐鮮的熱門連鎖漢堡店之一。

關於日式漢堡品牌「摩斯漢堡」，因為有著獨特的「米漢堡」而備受歡迎，像是「喜歡它現做，端來時米飯熱騰騰的樣子」、「推海洋珍珠堡」等。至於「漢堡王」的討論，則是集中在其特色的「華堡」之上，就有民眾表示「華堡又大又好吃，肉還會噴肉汁」、「火烤就是美味是真的」，另外還有人指出「漢堡王」的優惠眾多，也是它能成為許多人心中最喜愛的連鎖漢堡店的優勢之一。

漢堡配料怎麼搭？ 肉排、蔬菜缺一不可

一個好吃的漢堡，自然少不了核心的漢堡肉排，除了基本款的「牛肉」外，近年來也有許多漢堡開始以「豬肉」、「雞肉」做搭配，許多網友就分享好吃的漢堡肉要點，像是「外面微焦口感超讚」、「豬肉排配上一點美乃滋，讚讚讚」等等。

熱門漢堡配料TOP8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了靈魂的肉排之外，作為配菜的「生菜」、「番茄」、「洋蔥」也是必不可少的，就有人說到「生菜爽脆的口感，剛好可以中和肉的油膩」、「漢堡必備番茄，整個吃起來清爽很多」、「好愛稍微煎過的洋蔥」，可見一個漢堡的重點不僅是肉排，更不能少了配菜的輔助。

「起司」、「醬料」則是最後的畫龍點睛，就有網友提問「加什麼醬最對味？」，引發許多回應，如「番茄醬、黃芥末絕對錯不了」、「一片起司跟番茄醬最對味」，而像是「花生醬」也有許多的討論，網友就說「有花生顆粒的好好吃」、「超香，但要記得別放到冷掉、乾掉就不好吃了」，除此之外，也還有許多醬汁種類都有著各自的擁護者，你最喜歡的搭配又是什麼呢？

看到這裡，你是否也餓了呢？如果因為上班、上課，吃飯時間有限，又不知道該吃什麼，不如就找一家心儀的連鎖漢堡店，好好享受一份便利、快速又美味的漢堡吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》