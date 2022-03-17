菁英只睡四小時？ 基因突變可抗癡呆

每天睡4小時就飽了，你是「菁英睡眠者」嗎？世界上約有3%的人充足睡眠時間僅需要4小時，也不會產生因為少睡而認知能力下降的問題，這些人被稱為「菁英睡眠者」。研究發現，此類人帶有兩種基因突變，此突變能有效減緩腦中毒性蛋白質的累積，甚至也會減少癡呆症發生，研究人員致力從中發現攻克退化性精神的元素。

只要睡4小時就好

《衛報》報導，對大多數人而言，醫生建議每晚需要7到9小時的睡眠，「每天要睡滿8小時」的觀念更深植於許多民眾腦中。但有一些菁英睡眠者，只需要短短的四個小時就能夠獲得充足的睡眠，也不會產生疲倦、憂鬱等狀況。

加州大學舊金山分校研究發現，此類人的DEC2和NPSR1基因產生了突變，外界推測如美國前總統川普、特斯拉執行長馬斯克都有這樣的基因。但除了上述兩種基因之外，該研究也發現，另外還有3種會影響睡眠的基因。

神經系統學者派妲克指出，「人們需要8小時的睡眠時間是一個錯誤觀念」。她指出，就目前的研究指出，人們需要的睡眠時間因基因而有所不同，「睡眠的質量比時間長短更重要」。

腦部疾病的治療關鍵

《外媒》報導，大多數的腦部疾病都與睡眠問題相關，因為睡眠牽涉到複雜的腦部運作。尤其在睡眠期間，身體會將有毒的蛋白質排出體外，所以如果睡眠不足的話，就容易產生癡呆症等腦部疾病。然而，與菁英睡眠者帶有DEC2和NPSR1兩個基因突變，能夠有效減緩大腦中累積有毒蛋白質的速度。

研究人員盼能從這些菁英睡眠者當中找尋醫治腦部疾病的方法，尤其是找到治療癡呆症的鑰匙。學者指出，「菁英睡眠可以對抗神經退行性疾病」，更希望能透過優化大部分民眾的睡眠，來延緩或預防疾病，「目標是透過最佳的睡眠來讓每個人更長壽、更健康」。

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