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紙風車、九歌、萍蓬草 22場系列活動彰化縣兒童節登場

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣文化局則從3月26日到5月8日的每個週末假日，有一系列的「兒童劇鄉鎮巡演活動」，圖為紙風車劇團的表演。記者劉明岩／攝影
彰化縣文化局則從3月26日到5月8日的每個週末假日，有一系列的「兒童劇鄉鎮巡演活動」，圖為紙風車劇團的表演。記者劉明岩／攝影

兒童節即將到來，彰化縣政府共籌畫22場慶祝活動，從3月19日至5月22日輪番登場，在縣內8大生活圈表演，縣長王惠美表示，期盼透過一系列闖關、遊戲、藝術表演，為孩子們帶來豐富充實的兒童節活動。

今年兒童節系列活動是由文化局、社會處及教育處攜手舉辦，首先登場的是由社會處在3月19日上午9時在福興穀倉舉辦囝仔運動會，並以「兒童權利公約」為主題，在縣內8大生活圈舉辦8場囝仔運動會暨親職教育活動；3月27日在員林圓林園辦理「Let’s play 玩聚總動員」慶祝活動，規劃兒少才藝表演、福利宣導及闖關、泡泡秀等節目，還有摸彩助興；3月31日教育處將在彰化演藝廳舉辦國民小學模範兒童表揚活動。

文化局則從3月26日到5月8日的每個週末假日有一系列的「兒童劇鄉鎮巡演活動」，邀請全國9個知名傑出兒童劇團，包括紙風車劇團、蘋果劇團、九歌兒童劇團、萍蓬草兒童劇團、海波兒童劇團、玉米雞劇團、鞋子兒童實驗劇團、小青蛙劇團、如果兒童劇團等，分別在北斗、溪湖、埔鹽、竹塘、彰化市、和美、社頭、二林、田中、鹿港、員林、田尾等鄉鎮市演出12場，規劃「好禮集章」活動。

王惠美今天在為活動宣傳時表示， 孩子是國家的希望，如何讓孩子快樂學習、有良好的學習環境是縣府一直努力的目標，這3年來，縣府除了認真推動公托、雙語教育，還有育兒津貼，也在彰化市、鹿港、和美、二林成立4個托育資源中心和育兒親子館，今年1月更進一步創立5個兒童玩具銀行。

兒童節即將到來，彰化縣政府共籌畫22場兒童節慶祝活動，從3月19日至5月22日輪番登場，在縣內8大生活圈表演。圖／彰化縣政府提供
兒童節即將到來，彰化縣政府共籌畫22場兒童節慶祝活動，從3月19日至5月22日輪番登場，在縣內8大生活圈表演。圖／彰化縣政府提供
兒童節即將到來，彰化縣政府共籌畫22場兒童節慶祝活動，從3月19日至5月22日輪番登場，在縣內8大生活圈表演，縣長王惠美歡迎親子一起參與。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府共籌畫22場兒童節慶祝活動，從3月19日至5月22日輪番登場，在縣內8大生活圈表演，縣長王惠美歡迎親子一起參與。記者劉明岩／攝影

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