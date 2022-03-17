失眠苦？專家公開6大助眠科技，這神器或能「秒睡」？

根據台灣睡眠醫學學會的調查，台灣有高達1／4的成人有失眠問題，更有大約1／10的成人為慢性失眠所苦。「睡眠商機」便因而崛起，成為科技市場的新寵。然而市面上宣稱可以改善失眠的產品，要如何鑑別哪些是真正有科學的依據呢？

失眠是一種睡眠障礙，舉凡入睡困難（指超過30分鐘還睡不著，不需要特別計時，感覺躺了一陣子還沒睡著就差不多超過30分鐘了）、維持睡眠困難（像是淺眠、無法沉睡）、提早醒來，或隔天醒來仍感覺沒睡飽，甚至是「愈睡愈累」，都是失眠的型態。

失眠讓人度夜如年、無法消除疲勞，白天還會昏昏欲睡、精神不濟、注意力不集中，影響健康、生活、工作與社交，實在令人抓狂。

台灣每十人就有一人慢性失眠

桃園長庚睡眠中心主任陳濘宏從2006年起擔任台灣睡眠醫學學會理事長，現為該學會監事暨睡眠科技委員會主席，他表示，該學會每兩、三年就會針對20歲以上成年的國人進行大調查，發現25％有失眠問題，包括慢性失眠、急性失眠、偶發性失眠。

其中，慢性失眠（指連續超過一個月以上的失眠、每週超過三天）占調查族群的11～12％。女性的失眠比例比男性高，4、50歲為高峰期。

陳濘宏指出，大部分的失眠與生活習慣或情緒起伏有關。當作息不規律，導致生理時鐘混亂而產生睡眠障礙，就是生活習慣的問題。情緒起伏則是焦慮或憂鬱等情緒上的變化，40～50％的失眠者有這類精神上的困擾。

助眠科技希望助人安睡

陳濘宏建議，有生理時鐘混亂問題的人，可以採用現在常見的穿戴裝置，配合運動時間及強度，記錄分析出所謂「睡眠日記」，常可發現造成失眠的緣由，再配合照光療法（後文詳述），往往都能有很大的改善。

若是情緒起伏造成睡眠障礙時，許多產品可能有幫助，例如舒眠音樂、泡腳機、放鬆軟體、交感神經放鬆錄音帶，甚至有網路線上課程，教人如何放鬆入睡。

如今隨著科學的進步，許多助眠科技產品應運而生，究竟運用了哪些科技法寶？真的有效嗎？或只是一種安慰劑呢？

助眠1：針對「睡眠呼吸中止症」。

許多失眠的人經過檢查後，發現其實是「阻塞性睡眠呼吸中止症」（下稱OSA）引起的。

新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨，也曾擔任台灣睡眠醫學學會理事長，他指出，OSA患者因為鼻口咽及呼吸道肌肉組織在睡眠時鬆弛而塌陷，部分或完全堵住呼吸道，導致睡眠期間呼吸短暫中止而引發缺氧，進而造成睡眠中斷。

經過評估與檢查後，醫師通常會建議OSA病人使用「陽壓呼吸器」，它屬於非侵入性的醫療產品，可以導入連續性正壓來打開阻塞的氣道，維持氣道通暢，進而改善OSA的狀況。

陳濘宏說，雖然有些病人可能會戴不住，但根據戴得住的病人分享，他們在使用陽壓呼吸器一覺醒來之後，感覺到久違的好精神與頭腦清醒，「世界又回到彩色的！」

助眠2：止鼾技術。

睡覺時打鼾不但可能吵醒自己和同住的家人，也會影響睡眠品質。「止鼾枕」就是針對這種情況而設計的。

林嘉謨表示，有一種止鼾枕內建鼾聲感測器，若偵測到使用者發出的鼾聲，就會產生震動（震動幅度可事先調控），直到使用者側睡、沒有發出鼾聲為止，才停止震動。

陳濘宏則提出另一種止鼾枕的設計，首先講求枕頭必須和肩膀厚度一樣高，頸椎才不會懸空，呼吸道比較不會受到壓迫。

再來是誘導使用者側睡，因為側睡時的呼吸道通暢度比仰睡好，打鼾聲會比較小，它的設計巧思是枕頭的中間比較高、兩邊凹下去（兩側邊緣會再提高以免頭部滑落），即可有效誘導側睡。

助眠3：照光療法。

陳濘宏表示，照光療法很方便，沒有傷害性，市面上有照光檯燈、壁燈等型式的產品。

其原理是模擬太陽光的光線，因為人們的睡眠週期是被褪黑激素所調控的，而褪黑激素又會被陽光所影響。光線照進來會抑制腦部的褪黑激素，使人醒過來。當夜晚分泌褪黑激素，大約半小時之後就會想睡覺，兩個小時後達到最高點，然後慢慢下降。

所以照光療法有醫學根據，但必須符合兩項要點：一是要有足夠的強度和照射的時間，在想要改變睡眠時間之前之或後，照射5000燭光、30分鐘，否則不一定會有效。

第二點，若是因睡眠週期引起的失眠問題，例如有些人熬夜、晚睡晚起，或是老人家早早就上床睡覺、半夜睡不著，或是往返不同國家造成時差，這些都是睡眠週期的問題。必須先和醫師討論自己是否屬於這類問題，如果是，就非常適合使用照光治療。

此外，林嘉謨提到另一種運用照光療法的助眠小夜燈或睡前照明燈，藉由特定的光波長頻譜，有的是能夠激發人體內的褪黑激素，有的則是能誘發大腦的慢波睡眠（即深度睡眠），有助提升睡意、提升睡眠品質。

助眠4：阻隔噪音。

陳濘宏指出，有些人比較淺眠，容易受環境中聲音的干擾而影響睡眠。市面上所販售的一款除噪助眠機，可以發出「白噪音」，包括可能是嗡嗡嗡、沙沙沙等規律的聲音，它不會干擾睡眠，還能中和掉外在環境的噪音，甚至是自己的打鼾聲，因而能改善睡眠品質。

助眠5：Delta波共振。

林嘉謨表示，有一種電子助眠儀器，又稱「睡眠撲滿」，會放射Delta波，可以引起腦部Delta波的共振來增加睡意，但都只有小型的研究，沒有經過大量的實驗，而且可能有電磁輻射的疑慮。

助眠6：發射遠紅外線。

陽明交通大學腦科學研究所教授、衛福部桃園療養院臨床研究中心主任郭博昭，是台灣睡眠醫學學會的創會發起人之一。他指出，目前市面上擁有醫療器材字號的助眠產品寥寥無幾。

一款在工研院做過研究的「能量被」，很難得擁有台灣衛福部許可之醫療器材字號，這個助眠產品植入鍺鈦複合式金屬纖維所製成，可發射出能與人體細胞產生共振頻率的遠紅外線波長，能夠蓄熱保暖、促進血液循環，進而提升睡眠品質。

在各大醫院的睡眠中心和復健科等睡眠相關科別，這款能量被是可以開立給病人的醫療器材項目。

助眠產品六成是安慰劑？

陳濘宏提到，許多號稱能「幫助睡眠」的產品，有六成都是安慰劑效果，但睡眠醫學的多數醫師奉行：「只要沒有副作用，對失眠者有幫助，何妨一試。」

「醫療器材字號」是可靠的門道

市面上及網路上皆可看到琳瑯滿目的助眠產品或手機軟體，郭博昭特別提醒，不要相信沒有根據的商業廣告。有「醫療器材字號」的產品，方才一定會有療效的研究數據，否則它拿不到醫療器材字號。對民眾而言，這可說是一項保證。

反之，如果產品沒有醫療器材字號，就不敢保證了，「因為若有的話，業者就會去申請，不是嗎？所以不要被產品天花亂墜的說明給迷惑了，」郭博昭說。

不過郭博昭也表示，助眠科技的未來商機非常有潛力而且是可行，很令人期待，但還是要經過標準的程序才能夠得到驗證，畢竟現代醫學是一種「實證醫學」（evidence based medicine；EBM），這是牢不可破的，有多少證據才能說多少話。

事實上，許多失眠案例並不是來自單一的原因，還是需要尋求專家的協助，了解個別的狀況，才會知道用哪種治療有效。

助眠科技產品畢竟是一種輔助的角色，沒有辦法靠這些器材就幫人治好失眠。而且每種助眠產品都有其設計目的、希望改善的問題，效果更是「因人而異」，需要尋求醫師進行整體的審視，針對個別型態做檢測，選擇到適合自己的產品，才能真正擺脫失眠的困擾。

（本文出自2022.3.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）