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彰化YouBike退而不休 40輛免費借用遊王功看夕照

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王功國小六年級學童試騎Youbike參觀王功綠能產業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功國小六年級學童試騎Youbike參觀王功綠能產業。記者簡慧珍／攝影

彰化縣YouBike退而不休，1650輛先後被社區和民間社團認養，其中250輛運到芳苑鄉，今天蚵藝協會啟動綠色能源輕旅行，王功國小42名學童試騎參觀王功漁港周邊的綠能建設，騎乘經過將作為遊玩王功建議路線的參考。

芳苑鄉公共運輸系統不發達，遊客開車觀光如走馬看花，去年彰化縣YouBike功成身退，位在芳苑鄉的彰化縣農漁牧產業觀光推展協會申請撥用210輛，推廣新街村的社區和海岸小旅行，相距6公里的芳苑鄉蚵藝協會希望也有YouBike發展綠能輕旅行，縣政府協調調撥農漁牧產業觀光推展協會的40輛車給蚵藝協會，今天舉辦啟動典禮。

蚵藝協會理事長梁鳳蓉說，經過在地有心人士努力，王功逐步打開知名度，以前她嫁王功都向別人介紹「嫁到鹿港鎮下面的一個地方叫王功」，現在直接說「王功」，外地人都知道這個地方有漁港、海洋生態、蚵藝文化等豐富觀光資源，她在臉書上看到「台北市退役YouBike堆積如山」，相對彰化縣的有好安排，相信多了YouBike這項交通資源，王功輕旅行一定更發達。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，彰化縣1650輛退役YouBike開放社區和民間社團認養，達到物盡其用的目的，芳苑鄉幅員遼闊，250輛YouBike運到芳苑鄉，截到今天，農漁牧產業觀光推展協會170輛，蚵藝協會和海牛團體各40輛，縣政府期待YouBike發揮串連旅遊點的觀光經濟效益，讓更多遊客願意到芳苑鄉輕旅行。

縣政顧問林保玲也說，去年底新街村有YouBike，很多學子寒假回鄉借YouBike騎乘漫遊，看一看離鄉求學的這段期間內家鄉有什麼變化，也有遊客駕車到芳苑，停車改借YouBike沿著海岸線騎乘賞景，她感謝縣政府照顧芳苑鄉，願意撥一成以上退役YouBike到芳苑，和地方一起推廣觀光旅遊。

城觀光處田飛鵬等人頒發獎狀，給獲得「110年青年壯遊點推動戶外教育優質教案徵選」特優獎「蚵寶嬉遊記」的老師徐鳴駿、沈瑛琪，及優等獎「濱海植物語」的教師周順生、許甄華，隨即舉行啟用典禮，來賓和王功國小師生高呼「綠色旅行GO、GO、GO」之後騎YouBike參觀魚塭、潮間帶和海岸，認為垂直軸風機、離岸風機、陸域風機，和守護漁民的王功燈塔，全程約1.5小時。

彰化縣王功蚵藝協會和縣政府城觀處、環保局等人員，今天啟用退役Youbike。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功蚵藝協會和縣政府城觀處、環保局等人員，今天啟用退役Youbike。記者簡慧珍／攝影

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