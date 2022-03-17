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石門水庫電子入園將上路 快來玩！限時2周免費入園

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫現水情好，歡迎民眾一覽風光。圖／北水局提供
石門水庫現水情好，歡迎民眾一覽風光。圖／北水局提供

桃園石門水庫4月起汽機車入園改採新建置的電子感應收費系統，北區水資源局為讓使用順利，決定於3月26日至4月8日測試系統，此期間遊客入園免收費，4月9日開始計費時段為每日上午8時至下午6時，標準大客車400元，小客車120元，機車50元。

北水局與桃市府合作推動「石門水庫及大漢溪跨域亮點計畫」，除已建置完成溪洲旅遊服務區外，將啟用入園電子感應收費系統取代現行人工收費方式，遊客可持一卡通或悠遊卡於出園時，直接刷卡付費；或選擇在園區3處收費機使用現金或行動支付。

北水局指出，新制入園收費規定，以單次計次方式收取汽機車輛入園費，計費時段為每日上午8時至下午6時，標準大客車400元，小客車120元，機車50元。

而戶籍設在桃園復興、大溪、龍潭，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉居民，採每年1次申請即可全年免費入園優惠，已自3月15日起開放受理申請，且無受理截止期限，符合條件民眾可持本人身份證正本及行車執照至坪林管制站旁服務中心填寫申請書或填寫委託書請他人代辦，每人限登錄與本人行車執照相符車牌車輛1部，受理申請時間為每日上午10時至下午5時。

石門水庫將推動「低碳智慧園區」方向營運，未來規劃於溪洲轉運站提供低碳電動公車，民眾於園區可隨招隨搭免開車旅遊，現水情良好，歡迎民眾前來一覽絕美風光。

石門水庫入園電子感應收費系統收費說明。圖／北水局提供
石門水庫入園電子感應收費系統收費說明。圖／北水局提供
桃園石門水庫3月26日至4月8日遊客入園免收費。圖／北水局提供
桃園石門水庫3月26日至4月8日遊客入園免收費。圖／北水局提供

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