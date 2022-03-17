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台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國發會3月底將公布「台灣淨零碳排路徑圖」，環團今舉辦記者會呼籲重視公眾對話、擴大公民參與。圖／環境權保障基金會提供
國發會3月底將公布「台灣淨零碳排路徑圖」，環團今舉辦記者會呼籲重視公眾對話、擴大公民參與。圖／環境權保障基金會提供

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要由交通部統籌、發展綠運輸和運具電動化具體時程，政府對產業減碳策略應有整體規畫，要求行政院盡速提出修法草案，納入公民團體建議，力拚5月完成溫管法修法。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，淨零排放路徑提交時程，從去年COP26前延宕到年底，再延至今年3月底，遺憾的是屢次延遲未讓路徑圖更完整精進，程序上「公眾對話效力不彰」，另外部會相互推諉，如建築減碳上未見內政部扛起協調責任，交通部持續認為運具電動化為經濟部權責，且對於新興議題掌握力低，如「公正轉型」迄今沒有部會願意主責，氫能發展也未見國家戰略。

地球公民基金會研究員楊書容表示，運輸部門是台灣第四大排碳部門，應訂定足夠積極的運具電動化目標，更要訂定明確的部會分工，而不是繼續讓交通部與經濟部在運具電動化的推動上相互推托，交通部應扛起統籌規畫的責任。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍說，各部會能源轉型路徑應讓公民共同參與，歐洲數十個國家，甚至去年疫情較台灣嚴峻的南韓，都藉由抽樣的公民參與方式組成「氣候公民大會」討論淨零路徑。

環境權保障基金會研究員倪茂庭表示，公正轉型不僅是高碳產業轉型的勞動議題，也應包含各種減緩與調適行動策略中可能帶來的衝擊影響，例如綠能發展的在地衝突；實質完整的公民參與機制，不能忽略氣候公民訴訟的設計，才能讓公民社會有機會要求政府落實氣候行動責任。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚說，產業轉型不能僅仰賴個別企業承諾，政府應有更全面性的整體規畫，例如提出國家層級工業部門減碳路徑、高排放傳統產業如鋼鐵、水泥、石化業的轉型策略，氫能與循環經濟的發展與運用，以及半導體產業日益增加的電力需求等。

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