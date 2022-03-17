愛家愛地球！ 台灣房屋林口淨灘 齊力守護海岸線

台灣房屋響應新北市政府「海灘新淨界」企業淨灘公益活動，認養林口嘉寶沙灘、全力推動海岸減廢，加盟總部更在今天偕同林口三井捷運旗艦店、林口A9環球店前往淨灘，一個上午就清出7大袋逾500公升廢棄物，參與同仁超有成就感，並呼籲民眾不亂丟垃圾，共同維護海洋生態。

新北市林口區嘉寶海灘位於嘉寶溪出海口，曾被環保團體調查評估為2018年全台前十二大最骯髒海灘之一，海廢垃圾量不容小覷。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年受到全球暖化氣候變遷影響，台灣海岸線逐年退縮，加深國土從「番薯變香蕉」的隱憂，沿海沙灘顯得彌足珍貴。

張旭嵐說，今天的淨灘行動清出不少保麗龍、大型帆布條、破酒瓶和鋁箔包飲料等人為廢棄物，其實只要每個人多做一點點，勿遺棄個人垃圾，並順手帶走沙灘廢棄物，就能一起愛家愛地球。

帶隊響應淨灘的台灣房屋林口三井捷運旗艦店店東周起帆表示，作為深耕林口多年的房仲，一路走來深受地方鄉親照顧，所以他秉持台灣房屋「一人一公益」的企業文化，除了投身地方慈善事務，因集團認養的海灘就在林口，他責無旁貸率先號召旗下兩家門店夥伴一起淨灘，希望國人都能共襄盛舉，一同守護宜居家園。

張旭嵐強調，周起帆一向熱心公益，擔任台灣房屋北區品促會會長時即捐贈織布機給宜蘭大同不老部落，協助居民習得一技之長，發揚原住民特有織布文化；周起帆對林口在地的回饋更是不遺餘力，不但為新北市特殊教育學校弱勢學童慷慨解囊，還曾擔任新林國小家長會創會會長，出錢出力協助地方建構更良好的教育環境。