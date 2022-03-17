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中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
針對中火升載造成空污，台中市長盧秀燕氣憤提到，全國電力問題不解決，中火又要全開救援，讓台中人「用肺發電」，對我們相當不公平。記者劉柏均／攝影
針對中火升載造成空污，台中市長盧秀燕氣憤提到，全國電力問題不解決，中火又要全開救援，讓台中人「用肺發電」，對我們相當不公平。記者劉柏均／攝影

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援；台中市長盧秀燕表示，全國電力問題不解決，中火又要全開救援，讓台中人「用肺發電」，對我們相當不公平。

台中市長盧秀燕指出，自己上任後開始整治空氣，成效很好，PM2.5從21.3微克，降到16.7微克，改善了21%左右；但從三月三日後，台灣各城市發生跳電、停電情形，中火必須扮演全國電力救援角色，因此火力全開，燃燒更多煤炭，造成空污

盧秀燕也提到，中火機組都是燃煤，全國一但缺電、停電，就要火力全開，便造成更多空污，對台中市民、中部地區民眾都不公平，會影響到健康，希望國家能好好思考能源政策，一定要採取乾淨能源發電。

盧秀燕更直言，燒煤炭來救全國電力，不是長久辦法，這段時間大家可以共體時艱，稍微忍耐，但到底要燒多久？火力全開多久？如果全國電力問題不解決，受害的是中部地區民眾「用肺發電」，希望國家能用乾淨能源發電，電源電力供應分散，台中已是全國最大電廠，現在卻燒更多，這對台中人不公平。

提到4月份電價調漲，盧秀燕說，全國民眾現在很可憐，國家面臨缺電、停電問題，中火燃煤製造更多空污，但電價又要上漲，國家應當檢討能源政策。

中火 空污

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