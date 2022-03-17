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個人無線電示即日起開放上網登錄 最短僅需3天就辦好

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部航港局「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線。圖／航港局提供
交通部航港局「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線。圖／航港局提供

交通部航港局「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線，航港局表示，該資訊系統可提供個人指位無線電示標（PLB）線上申請登錄服務，登錄後，當PLB遇險訊號啟動，國際衛星輔助搜救系統可接收及傳送，由台北任務管制中心確認後通報各搜救權責單位，展開搜救工作，提升救援效率。

航港局表示，國際衛星輔助搜救組織認可的406MHz緊急無線電示標分為航空用途的（ELT）、海事用途的（EPIRB）以及個人使用的（PLB），其中PLB輕巧且易於攜帶，從事登山或水上活動時都可以使用，也是保障生命及爭取搜救黃金救援時間的重要設備。

航港局表示，依電信管制射頻器材管理辦法第10條之1規定，使用而持有PLB者，應向航港局登錄器材識別碼、個人及其緊急連絡人的聯絡電話等資訊，器材毀損、汰換或終止使用，或登錄資訊異動時則須更正登錄資訊。

航港局說，無線電示標管理資訊系統上線後，申請PLB持有者資訊登錄由過去紙本申請升級為電子化作業，由該局完成資料審核確認後，將登錄資訊與國際示標登錄資料庫（IBRD）同步。申辦時間將由原先7至10日縮短為3至5日，另申請人亦可於系統檢視申辦進度，系統上線後可有效簡便行政申辦流程。

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