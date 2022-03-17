助弱勢孩品格教育 慧治基金會辦一句好話戲劇影片徵選

財團法人慧治基金會長期幫助弱勢孩子，舉辦「護幼苗成大樹」（一句好話）系列活動，培育品格，去年「圖文創作」活動，參與課後照顧班老師都給予高度評價，今年舉辦戲劇表演影片徵選活動，嘉義縣市、屏東及高雄共12家非營利機構課後照顧班報名參加。

慧治基金會說，「一句好話」系列活動，提升倫理道德涵養及氣質，捐贈「小學生365靜思語」品格套書，獎勵學童在偏鄉弱勢兒少課後照顧班老師指導下，每日閱讀一句好話，再以各種形式呈現所學，達到品格教育與潛能開發雙重目標。

去年「圖文創作」活動共收到239件作品，參與老師說，孩子從中學到好話精神，還激發出不為人知繪畫天分。今年選戲劇表演，期待孩子透過活潑有趣方式，潛移默化「一句好話」積極正向觀念，訓練團體合作、溝通表達、理解力、同理心等競爭力。

戲劇表演影片徵選活動，5月15日徵件截止，對象是慧治補助的全國偏鄉弱勢兒少課後照顧班，總計超過2500名國中小學生，以課後照顧班為單位、採團隊報名；主題「孝道」，培養學童成為行孝、行善好孩子，透過活動推廣孝道觀念。

活動徵求3至5分鐘影片，預計選出8支入圍隊伍，暑假加台北市表演廳舉行的現場決賽及頒獎典禮，慧治全程招待食宿，讓孩子暢遊台北留下最美好的童年回憶。未入圍影片開放網路票選，選出3組最佳人氣獎頒贈獎金及獎狀，希望帶給所有參賽團隊更多肯定及鼓勵。