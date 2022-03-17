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少子化國安危機 立委籲成立專責機構

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
立法院跨黨派立委與多位民團代表16日呼籲行政院成立少子化專責機構。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院跨黨派立委與多位民團代表16日呼籲行政院成立少子化專責機構。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

少子化不是砸錢就能解決，需有專門機關負責協調！」國民黨立委蔣萬安、民眾黨立委高虹安、邱臣遠、時力立委王婉諭與民進黨立委羅美玲與數個民團16日聯合在立法院召開記者會，呼籲行政院成立因應少子化的專責機構。王婉諭認為，應該從經濟、文化、勞動、防止虐兒等4面向著手，才能全面解決少子化危機。

改善整體育兒環境

「我也需要育兒室！」國民黨立委蔣萬安苦笑著分享過去曾在餐廳廁所幫小孩換尿布的故事，他說當時在男廁卻沒有育兒室可以讓他幫小孩換尿布，只好臨時用大毛巾幫小孩換，這也代表不只女性，男性在雙薪家庭中也要負擔育兒義務，因此他呼籲政府要仿效德國、日本，全面盤點少子化問題。

王婉諭表示，自己身為4個小孩的母親，從自然受孕、流產與人工受孕都有經歷過，她認為應該要從經濟、文化、勞動與防止虐兒等面向面對少子化危機：改善高工時低薪環境、鼓勵男性育兒、男廁設立育兒室、增加陪產假並放寬相關假制申請，還有改善托兒所環境、提升教師待遇等方法，「不能只是頭痛醫頭，」她說。

生活壓力大難育兒

邱臣遠提到，夫婦月薪都6萬的雙薪家庭，如果要養小孩與存錢的話，每個月頂多存1萬，房子200萬的頭期款要存16年才能存到，在生存壓力這麼大的狀況下，少子化不會因為政府幾千元的津貼就會改善，因此他建議仿效日本成立專責機關，加強應對少子化的力道。

高虹安直言，美國中央情報局CIA去年作的報告中，台灣在207個國家生育率全球倒數第一，國發會推估2040年台灣14歲以下兒少人口，將會從284萬下降至179萬，2025年台灣將邁向超高齡社會，這都顯見現有的社會政策有問題，因此她建議除了專責部會，也要檢討近年來社福政策的執行成效，並進行調整。

成立專責少子化機構

兒福聯盟秘書長白麗芳表示，台灣連續7年生育率下滑，連兩年「生不如死」的狀況非常嚴重，雖然在政府在2017年成立少子化辦公室，2018年也有推出「少子化因應方案」，但目前看來成效確實不彰，因此她呼籲政府要成立專責機構，全面性的改善少子化國安危機。

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