台鐵公司化沒提安全改革？ 產工曝不排除罷工抗議

台鐵公司化爭議不休，台鐵產業工會理事長王傑今中午接受網路媒體震傳媒「新聞不芹菜」專訪，質疑交通部提出的國營台灣鐵路故份有限設置條例草案僅是把現行台鐵的組織架構改成國營公司，但對於最核心的安全改革卻幾乎隻字未提。工會也提出教育訓練標準化、安全管理要優化等六點訴求，希望可以融入公司化條例中。

王傑表示，公司化的議題源自於普悠瑪、太魯閣號兩個事故，所以交通部拋出台鐵公司化議題，但其本質應該是要改善安全，這應該才是優先事項，而不是先公司化。

王傑說，台鐵最該改的不是公司化，而是官僚化，真正僵固的是上層長官的想法，基層其實提出很多意見、主張，但上面的人並不在乎。就像SOP制定，員工一直要求加入制定過程，因為基層員工才知道問題出在哪裡，不然制訂出來的SOP根本不符合現實需求，又怎麼可能做得好。

王傑也說，他也參加過考懲委員會，發現經常都是懲處基層，監督的長官都沒有責任，所以如果不從根本解決，寫再多書面改革方案都沒有用。他也以去年斷軌事件為例，就是因為鋼軌料件不足，所以才沒有馬上更換。

王傑表示，台鐵長期以來一直強調車種簡化，這件事情從他剛進台鐵的時候就一直在做，但今年又多了EMU900、EMU3000等兩種車種，車種根本就沒有簡化，再加上維修、人力料件不足，怎麼可能不出問題。

王傑表示，交通部要推公司化，一直都在說現有員工權益不受影響，不會裁員，但我們看的是未來，未來的員工待遇可能會很差。以現在來講，近年來新近員工，月薪都只有24K、25K，即便加上加班費，也頂多只有32Ｋ、33Ｋ，待遇不好，留不住人，未來公司化後，老的要退、新的招不到人，安全又會好嗎？

對於台鐵4000億的債務爭議，王傑說，台鐵的債務很大一部分是來自於人事退撫、設備老舊汰換，政府應該要無條件償還，而不是拿台鐵的土地出來開發，畢竟台鐵土地開發難道一定要到公司化才可以做，這並不合理。

他表示，如果未來公司化後，他不會選擇跳到台鐵公司，因為交通部一直宣稱未來公司化，台鐵賺錢，員工可以領績效獎金，但台鐵一直都在虧損，不像中華電信、中華郵政是在賺錢的，那員工怎麼可能領得到績效獎金、年終獎金；甚至還可能重演中華郵政的覆轍，變成老員工、新進員工薪水不同，兩方對立。

台鐵產業工會也提出六點訴求，包括教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制要防黑箱、產工和基層要參與。王傑說，這六點訴求現在就可以做，不用等到公司化；如果公司化沒有聆聽員工意見，未來事故一定會再發生。另也有罷工的想法，會先取得罷工權，再來決定是否會以罷工方式抗議。