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竹市兒童藝術節招募熱血志工 送限量小火箭漁夫帽

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供
2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，今年以「宇宙」為題，打造6大太空主題遊具。竹市府今天指出，為確保孩童遊樂安全，目前持續招募志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂，歡迎年滿16歲者一同加入志工行列，即日起可上網或洽志願服務推廣中心報名。

市長林智堅表示，新竹市為兒童城市，兒藝節是重要品牌親子活動，每年在兒童節連假設多元大型遊具及特技表演，透過遊具挑戰孩子的五感體驗，期待孩童在這裡奔跑、追逐與流汗，活動期間也招募志工協助活動，提供參觀、諮詢服務及相關協助。

去年擔任「2021風的運動場-叢林樂園」志工機動組長的葉錦生說，在體育館疫苗施打站擔任志工期間，得知市府正在招募2022新竹市兒童藝術節志工，立即號召疫苗施打站的志工報名，他更為此次宇宙主題，將化身為「巴斯光年」，守護來訪者安全。

竹市府社會處指出，志工負責維持活動秩序、引導人潮等，今年參與志工除了提供餐點、公共意外事故保險，更可獲得專屬「2022兒藝節限量漁夫帽」，印有兒藝節紀念字樣與小火箭刺繡圖騰，搭配掛繩設計，既遮陽又擋風，更是時下文青潮流必備款。

社會處說，今年兒藝節志工招募踴躍，4月2日至4月5日已額滿，3月31日試營運早班尚缺40人、午班尚缺133人；4月1日早班尚缺87人、午班缺103人，邀請市民朋友加入志工行列，志工招募採網路報名 https://forms.gle/g6tc55HhyWUFqDicA 或洽本市志願服務推廣中心，聯絡電話03-5359785。

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供
2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供
2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供
2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於4月1日至5日在左岸水源草原登場，竹市府招募熱血志工，除提供餐點、保險外，皆可獲得限量的小火箭漁夫帽1頂。圖／新竹市政府提供

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