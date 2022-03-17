菸防法修法遭轟做半套 民團版5重點：應禁菸商干擾政策

「菸害防制法」修正草案立法院今年3月1日一讀通過行政院版本，將送交衛環委員會審查。但行政院版「一禁（電子煙）一開（加熱菸）」，引發外界質疑「做半套」。「台灣拒菸聯盟」近日提出5大修法重點，包括「雙禁」電子煙及加熱菸、「警示圖文85%+素面包裝」等，國民黨團也允諾將於下周三排審「菸防法」修正草案，主張「雙禁」立場維護國人健康。

由130個團體組成的「台灣拒菸聯盟」，依照世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）修法訴求，提出民團版5大「菸防法」修法重點，除了與政院版相同的「全面禁止加味菸」及「禁菸年齡提高至20歲」，另外包括：一，全面禁止電子煙、加熱菸等新型菸品。二，菸品容器正反面印製85%警示圖文，並採用素面包裝。三，室內公共及工作場所確實全面禁菸。四，禁止菸商具名贊助並加重違法罰緩。五，明文禁止菸商干擾菸害防制政策。

針對菸品包裝警示圖文，政院版規畫從現行35%增加到85%，但董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，FCTC建議是「警示圖文85%」及「素面包裝」，全世界有134個國家施行警示圖文85%政策，我國現在倒數第4名，而21個國家已採菸盒素面包裝，「這是繼『一禁一開』後，政府第2個做半套的政策」。

為何要求菸盒需素面包裝？WHO曾強調，「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」是無需花費預算、高曝光率，且能直接觸及吸菸者的菸害宣導方式，可有效杜絕菸商在菸品容器上使用彩色、圖案設計，藉以塑造品牌形象及廣告，更可促成老菸槍戒菸及預防青少年吸菸。

澳洲從2012年12月起，菸品容器改為俗稱「大便色」的土綠色素面包裝，且要求警示圖文一面90%、一面75%，品牌名稱僅能用單一字體、顏色及字級，不再有品牌商標。

至於禁菸環境，雖納入大專院校全面禁菸，但老人福利機構及酒吧、夜店等處，室內皆可設「吸菸區」，也僅要求3人以上的室內禁菸，林清麗指出，全球有53個國家及地區，達到「夜店、酒吧全面禁菸」，我國行政院版仍維持可室內吸菸，等於落後世界至少53個國家及地區。

林清麗指出，政院版納入大專院校禁菸值得肯定，但WHO重視室內公共及公眾場所全面禁菸，尤其新型菸品不僅只有PM2.5，還有更微小的PM0.3懸浮微粒，更是恐怖的「隱形殺手」，應將所有室內「全面禁菸」，創造真正的無菸環境。

FCTC煙草公約宣示，應明文禁止菸商干擾菸害防制政策。林清麗表示，菸商在台灣每年有1700億獲益，台灣只有禁止菸品廣告促銷及贊助，但菸商假借贊助名義，進入校園宣傳等卻未被禁止，恐讓更多青少年成為吸菸人口，因此要求政府應立法禁止菸商具名贊助，並加重違法罰緩。

為杜絕菸害進入校園，全國家長會長聯盟副理事長陳聰吉表示，3月26日於新莊國中舉行全國家長團體誓師大會，將有200名全國家長會長李是代表出席，共同宣示支持禁止新型菸品、儘速通過修法等。

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