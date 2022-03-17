阿里山林鐵及文資處招18人 月薪最高3萬6550元

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處即日起至4月11日甄試招募64名從業人員，其中正取18名、備取46名。 這也是林鐵處時隔3年再次徵人，新進人員最高月薪可達3萬6650元。

林鐵及文資處說，目前編制人員共268人，這是2018年成立來第3次招人，距離上次招人2019年已時隔3年，本次招考因應人事調動，從業人員將服務於阿里山林業鐵路之車站站務、車輛維修及路線維護等相關工作。

新進人員起薪每月2萬9270元至3萬6650元，享年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問等待遇。