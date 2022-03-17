聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山林鐵及文資處招18人 月薪最高3萬6550元
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處即日起至4月11日甄試招募64名從業人員，其中正取18名、備取46名。 這也是林鐵處時隔3年再次徵人，新進人員最高月薪可達3萬6650元。
林鐵及文資處說，目前編制人員共268人，這是2018年成立來第3次招人，距離上次招人2019年已時隔3年，本次招考因應人事調動，從業人員將服務於阿里山林業鐵路之車站站務、車輛維修及路線維護等相關工作。
新進人員起薪每月2萬9270元至3萬6650元，享年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問等待遇。
林鐵處補充，本次甄試報名日期即日起至3月29日，提前或逾期不受理。如有任何疑義，可於周一至周五上午9點到下午5點洽詢林鐵及文資處人事室05-2779843#225，或上官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言