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阿里山林鐵及文資處招18人 月薪最高3萬6550元

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
林務局林鐵及文資處招考人員，圖為運務人員。圖／林鐵及文資處提供
林務局林鐵及文資處招考人員，圖為運務人員。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處即日起至4月11日甄試招募64名從業人員，其中正取18名、備取46名。 這也是林鐵處時隔3年再次徵人，新進人員最高月薪可達3萬6650元。

林鐵及文資處說，目前編制人員共268人，這是2018年成立來第3次招人，距離上次招人2019年已時隔3年，本次招考因應人事調動，從業人員將服務於阿里山林業鐵路之車站站務、車輛維修及路線維護等相關工作。

新進人員起薪每月2萬9270元至3萬6650元，享年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問等待遇。

林鐵處補充，本次甄試報名日期即日起至3月29日，提前或逾期不受理。如有任何疑義，可於周一至周五上午9點到下午5點洽詢林鐵及文資處人事室05-2779843#225，或上官網查詢。

林務局林鐵及文資處招考人員，圖為工務人員。圖／林鐵及文資處提供
林務局林鐵及文資處招考人員，圖為工務人員。圖／林鐵及文資處提供
林務局林鐵及文資處招考人員，圖為工務人員。圖／林鐵及文資處提供
林務局林鐵及文資處招考人員，圖為工務人員。圖／林鐵及文資處提供

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