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今天空品仍糟！ 全台51站橘色警戒 西半部一片霧濛濛
近兩日空品不佳，截止中午12時，全台有51站為「橘色警戒」，從台北市分布到屏東縣，新北三重站還出現「紅害」，西半部一片「霧濛濛」。環保署表示，今天西半部位於背風面，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，晚上鋒面通過且東北季風增強，空氣品質可望好轉。
今天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，馬祖、澎湖地區為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部局部地區短時間可能達紅色警示等級。
18日環境風場為偏東北風，中部以北空品區有雨且擴散條件好轉，空氣品質較佳；雲嘉南以南地區位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東、竹苗空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級，清晨及夜間中部局部地區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
19日東北季風減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，中部以南地區風速偏弱，擴散條件差，有利汙染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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