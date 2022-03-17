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天空霧濛濛 新北空品差逼近紅色警戒

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市目前天空成線霧濛濛一片。記者李定宇／攝影
新北市目前天空成線霧濛濛一片。記者李定宇／攝影

今天民眾一早外出，就發現天空中霧濛濛一片，環保署資料顯示，因今天環境風場為東南風，受台灣地形影響，西半部雲嘉南以北地區空氣擴散條件較差，易有污染物累積，導致台灣西半部成線霧濛濛一片。

而依環保署監測資料顯示，今天三重地區AQI（Air Quality Index、空氣品質指標）為橘色「對敏感族群不健康」的148，昨天同一時段則為良好等及46。目前永和監測站為139、新莊129，皆已接近紅色警戒。

AQI指數是定量描述空氣品質狀況，數值越大代表空氣污染狀況越嚴重，對人體的健康危害也就越大。數值148已逼近151紅色「對所有族群不健康」等級，環保署提醒AQI達到151，將對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

民眾活動建議如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

新北市環保局表示，今因風向導致汙染物累積，空氣品質急速下降，民眾外出務必做好防護措施，戴口罩過濾空氣，若非必要減少外出，以免過敏導致身體不適。下午起鋒面接近，晚間鋒面通過且東北季風增強，空氣品質可望降至普通等級。

新北市三重區上午AQI達148，逼近151紅色警戒。圖／環保署網站翻攝
新北市三重區上午AQI達148，逼近151紅色警戒。圖／環保署網站翻攝
新北市今上午人口聚集區域AQI均達橘色等級「對敏感族群不健康」。圖／環保署網站翻攝
新北市今上午人口聚集區域AQI均達橘色等級「對敏感族群不健康」。圖／環保署網站翻攝

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