天空霧濛濛 新北空品差逼近紅色警戒

今天民眾一早外出，就發現天空中霧濛濛一片，環保署資料顯示，因今天環境風場為東南風，受台灣地形影響，西半部雲嘉南以北地區空氣擴散條件較差，易有污染物累積，導致台灣西半部成線霧濛濛一片。

而依環保署監測資料顯示，今天三重地區AQI（Air Quality Index、空氣品質指標）為橘色「對敏感族群不健康」的148，昨天同一時段則為良好等及46。目前永和監測站為139、新莊129，皆已接近紅色警戒。

AQI指數是定量描述空氣品質狀況，數值越大代表空氣污染狀況越嚴重，對人體的健康危害也就越大。數值148已逼近151紅色「對所有族群不健康」等級，環保署提醒AQI達到151，將對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

民眾活動建議如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。